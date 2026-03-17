Новый кроссовер JAECOO J6 с максимальной выгодой до 364 900 рублей на лизинг в CARCADE

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) принимает заявки на финансирование кроссоверов JAECOO J6 в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором бренда. Максимальный размер выгоды составит 364 900 рублей.

В рамках специальной программы к приобретению доступны JAECOO J6 2026 г. в. в комплектациях Urban, Lifestyle, Ultimate. Размер выгоды зависит от модификации автомобиля. Максимальная преференция достигается за счёт суммирования субсидии в размере 100 тыс. рублей, а также корпоративной скидки, достигающей 264 900 рублей. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Интерьер кроссовера JAECOO J6 создан для спокойных ежедневных поездок и дальних маршрутов, где важны тишина, удобная посадка и понятное управление функциями. Пространство организовано так, чтобы водителю было легко контролировать автомобиль, а пассажирам — комфортно проводить время в дороге. Автомобили доступны в четырёх цветах кузова: "Чёрная жемчужина", "Белый перламутр", "Мокрый асфальт" и "Тёмный изумруд". Заводская гарантия составляет три года или 100 000 км.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Кроме того, автомобили JAECOO доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

