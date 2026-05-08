Более 72 тыс. детей из Самарской области стали участниками олимпиады по финграмотности и предпринимательству

В Самарской области на 33,2% по сравнению с прошлым годом выросло количество участников олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству, которая ежегодно проходит на платформе Учи.ру. В 2026 году в ней приняли участие 72,6 тыс. человек - это учащиеся 1-11 классов, а также дошкольники - дети 5-7 лет, которые впервые в этом году постигали азы финансовой грамотности.

Участники олимпиады проверили навыки планирования бюджета и формирования накоплений, способность оценивать финансовые риски и противодействовать мошенникам.

Как показали итоги олимпиады в целом по России, лучше всего участники справились с заданиями про накопления. Многие смогли распознать уловки мошенников и выбрать правильную стратегию защиты. Наиболее сложными оказались задания для развития навыков предпринимательства. Самым трудным стало задание, рассчитанное на понимание принципов страхования и развитие логического мышления.

"С каждым годом количество участников олимпиады в Самарской области увеличивается. В игровом формате дети лучше учатся планировать доходы и расходы, распознавать финансовых мошенников, решать, на что потратить деньги в первую очередь и как накопить на крупную покупку. Эти навыки обязательно пригодятся им во взрослой жизни", - отметил управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Олимпиада была организована Банком России, АНО "Национальные приоритеты", Минфином России, Минэкономразвития России и образовательной платформой Учи.ру в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".