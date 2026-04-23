Свыше 9,2 тыс. предпринимателей Поволжья получили от Сбера выплату компенсации НДС за эквайринг

В первом квартале 2026 года 9,2 тыс. предпринимателей из Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областей получили от Сбера премию благодаря участию в программе компенсации НДС по торговому эквайрингу, которую банк предложил своим корпоративным клиентам. Об этом стало известно в рамках регионального этапа ежегодной премии Сбера "Любимый малый бизнес", который прошел в Самаре.

Программа действует на постоянной основе — подключиться можно в любой момент в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес. Участвовать могут и новые клиенты: более половины предпринимателей, которые заключили договор эквайринга в Сбере в первом квартале, уже воспользовались этой мерой поддержки.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Предпринимателям в регионах важны не только финансовые инструменты, поддержка в развитии, но и своевременные решения, которые помогаем им в достижении их целей и сохранению баланса. Программа компенсации уплаченного НДС по торговому эквайрингу, запущенная Сбером, — один из таких примеров. Программа позволяет нам адресно поддержать малый бизнес и взять на себя 50% дополнительной фискальной нагрузки".

Напомним, с 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом по торговому эквайрингу до 20 млн рублей, которые не платят НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность. Именно для таких предпринимателей — владельцев ветеринарных клиник, салонов красоты, небольших интернет-магазинов или крафтовых кофеен — Сбер запустил программу компенсации. Банк возвращает им 50% от суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.

Чтобы получить деньги, предпринимателю необходимо работать по публичному договору торгового эквайринга со счетом возмещения в Сбере, на последний день квартала, а также подать заявление в интернет-банке СберБизнес в разделе "Эквайринг". Деньги приходят в течение пяти рабочих дней после завершения квартала.

Для компаний крупного и среднего бизнеса — плательщиков НДС — условия другие: они могут заявить предъявленный банком НДС к возмещению на основании счёта-фактуры.