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Тарас Скворцов: "ИИ может стать новым фактором роста капитализации компаний"

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский фондовый рынок остаётся одним из наиболее недооценённых среди крупнейших мировых рынков, при этом потенциал компаний, активно инвестирующих в технологии и искусственный интеллект, пока не в полной мере отражён в рыночных котировках. Об этом рассказал заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в ходе Петербургского международного экономического форума.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка:

"Российский рынок остаётся одним из самых недооценённых среди мировых фондовых рынков. При этом сегодня инвесторы всё чаще оценивают не только текущие финансовые результаты компаний, но и их способность обеспечить опережающий рост в будущем. Главным фактором такого роста становятся технологии и искусственный интеллект. Компании, которые смогут быстрее других интегрировать искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы, будут иметь дополнительные преимущества как с точки зрения эффективности, так и инвестиционной привлекательности".

По словам топ-менеджера, несмотря на высокую дивидендную доходность и сильные результаты многих российских компаний, в особенности финансового сектора, российский рынок продолжает торговаться со значительным дисконтом по отношению к международным аналогам. Так, прогнозная дивидендная доходность российского рынка на 2026 год составляет около 7,8%, что заметно выше многих зарубежных площадок. При этом разрыв в оценке по мультипликатору P/E между индексом Мосбиржи и индексом MSCI World после 2022 года увеличился до 80–85% против 60–65% ранее.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка:

"Технологии и искусственный интеллект становятся не просто инструментом повышения эффективности, а фундаментом долгосрочной конкурентоспособности компаний. Инвестиции в ИИ должны рассматриваться как инвестиции в будущую стоимость бизнеса — в конечном счёте рынок всегда оценивает способность бизнеса создавать дополнительную стоимость для акционеров. Технологическое лидерство и масштабная ИИ-трансформация Сбера пока ещё не в полной мере отражены в рыночной оценке компании. Тем не менее наш фокус — на последовательном повышении устойчивости бизнес-модели, эффективности процессов и качества клиентского опыта за счёт искусственного интеллекта. Именно такие изменения в долгосрочной перспективе формируют дополнительную стоимость для акционеров".

В ходе дискуссии топ-менеджер также отметил, что следующим этапом развития российского фондового рынка должно стать расширение долгосрочных инвестиций и инструментов профессионального управления капиталом, что будет способствовать повышению устойчивости рынка и росту его инвестиционной привлекательности.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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