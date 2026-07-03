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Топ-менеджер ВТБ объяснил распродажи на фондовом рынке

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Финансовом конгрессе первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал главной причиной затяжной коррекции российского фондового рынка пересмотр долгосрочных ожиданий по ключевой ставке, а не сам по себе скромный шаг ее снижения.

Фото: предоставлено банком ВТБ

По словам топ-менеджера, для рынка акций ключевым ориентиром служит прогноз долгосрочной безрисковой ставки: чем она ниже, тем выше котировки. Именно поэтому сигнал Банка России о том, что среднесрочный прогноз по ключевой ставке будет повышен на следующем опорном заседании, оказал на рынок значительно большее давление, чем сам факт снижения на 0,25 п. п. вместо ожидавшихся 0,5 п. п.

"Гораздо важнее коммуникация о более высокой траектории ключевой ставки в будущем", — подчеркнул Пьянов.

Вторым фактором повышенной волатильности он назвал структурную особенность российского фондового рынка — его розничный характер.

По словам Пьянова, значительная доля участников торгует с кредитным плечом, поэтому при движении котировок неизбежно срабатывают маржин-коллы, провоцирующие волну панических продаж и дополнительно раскачивающие рынок.

Гид потребителя

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