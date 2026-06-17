16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ узнал, что мотивирует россиян пользоваться кобрендинговыми картами Чат мобильного приложения ПСБ получил награду Frank Award 2026 Стратег ВТБ: мир в Персидском заливе обвалит нефть и ослабит рубль Ветераны боевых действий могут узнать о господдержке в СберБанк Онлайн Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок

Банки Финансы

ВТБ узнал, что мотивирует россиян пользоваться кобрендинговыми картами

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По результатам опроса* ВТБ, треть респондентов регулярно пользуется кобрендинговыми картами во время покупок. Лидером по числу пользователей стал Северо-Западный округ (46%), где такие карты особенно популярны.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Абсолютное большинство респондентов (63%) считают, что кешбэк рублями за покупки — наиболее привлекательный вариант бонусов за использование кобрендинговой карты. 16% опрошенных предпочитают получать скидку при оплате товаров, 11% — баллы для последующих трат у партнеров, 3% — мили для путешествий.

Региональные предпочтения по выбору бонусов различаются: кешбэк рублями выбирают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (74%), скидки при оплате — на Северном Кавказе (21%), баллы — на Юге (14%), а мили — на Дальнем Востоке (9%).

Основная мотивация использования кобрендинговых карт — повышенный кешбэк за покупки в магазине-партнере (40%), кешбэк за все покупки (31%), а также специальная цена на товары для пользователей такой карты (13%). Также опрошенные готовы оформить кобрендинговую карту, если партнером в ней, помимо продуктовых магазинов, будут аптеки (72%), магазины одежды (57%), АЗС (48%), сервисы такси и каршеринг (37%), а также онлайн-кинотеатры и стриминги (31%).

Санкт-Петербург и Ленинградская область отдают предпочтение аптекам (81%), Северный Кавказ — магазинам одежды (70%) и онлайн-кинотеатрам (40%), Центральный округ — АЗС (54%), Северо-Западный округ и Урал — такси и каршерингу (по 42%).

* Опрос проведен среди 1500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5