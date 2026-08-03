Сбер: более 11 тыс. семей Поволжья решили свои проблемы с кредитами

По итогам двух кварталов 2026 года порядка 11200 семей Астраханской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Самарской и Саратовской областей смогли урегулировать свои задолженности по кредитам при поддержке Сбера на сумму свыше 7,2 млрд руб. Количество заявителей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 13% (9880 семей), и на 18% в финансовом выражении (6,1 млрд руб.).

Наибольшей популярностью среди всех инструментов урегулирования задолженностей в этом году пользовалась реструктуризация. При этом жители использовали и другие банковские решения — комплексное урегулирование и мировое соглашение. Программы Сбера доступны по всем видам кредитов: ипотека, потребительские займы, автокредиты и кредитные карты.

Реструктуризация поможет временно снизить ежемесячный взнос по кредиту. В 2026 году решение выбрали почти 7,5 тыс. клиентов, урегулировав долги на 4,1 млрд руб.

поможет временно снизить ежемесячный взнос по кредиту. В 2026 году решение выбрали почти 7,5 тыс. клиентов, урегулировав долги на 4,1 млрд руб. Комплексное урегулирование станет хорошим вариантом для тех, у кого есть долговые обязательства не только перед Сбером, но и другими банками. Этой программой поддержки в двух кварталах 2026 года воспользовались более 700 заёмщиков Поволжья, закрыв финансовые вопросы на сумму свыше 674 млн руб. (за аналогичный период прошлого года — 335 человек и в первом квартале — 5,7 тыс. и 321 млн руб. соответственно).

станет хорошим вариантом для тех, у кого есть долговые обязательства не только перед Сбером, но и другими банками. Этой программой поддержки в двух кварталах 2026 года воспользовались более 700 заёмщиков Поволжья, закрыв финансовые вопросы на сумму свыше 674 млн руб. (за аналогичный период прошлого года — 335 человек и в первом квартале — 5,7 тыс. и 321 млн руб. соответственно). Мировое соглашение — ещё один вариант реструктуризации долгов. Он поможет тем, у кого уже образовалась длительная просрочка без принудительного взыскания. В первом полугодии порядка 90 семей в семи регионах заключили такие соглашения примерно на 59,5 млн руб.

Клиенты Сбера также могут воспользоваться программами, предусмотренными законодательством (ипотечными и кредитными каникулами).

В экстренных ситуациях Сбер также предлагает погасить долг за счёт реализации залогового имущества через платформу Portal DA. С начала года в России с её помощью клиенты продали активов на 10 млрд рублей.

На стадии банкротства также возможно урегулирование: во втором квартале такими инструментами по всей стране воспользовались порядка полутора тысяч клиентов, что позволило им избежать процедуры банкротства и восстановить платёжеспособность.

Кроме того, специалисты Сбера информируют клиентов о государственной программе социальных контрактов, которая помогает с трудоустройством или получением новой профессии.

Денис Белозерцев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"В моменты, когда финансовая нагрузка становится тяжелее, людям нужен действенный инструмент — доступный, прозрачный и без лишних формальностей. Сегодня большое число наших клиентов в Поволжье, оказавшихся в сложной ситуации, уже подают заявку в СберБанк Онлайн: это быстрее и проще, чем посещать отделение банка. Мы продумали функционал приложения так, чтобы оно не только принимало заявку, но и помогало клиенту ориентироваться — напоминало о предстоящем платеже, чтобы предотвратить просрочку, и оперативно информировало об одобрении реструктуризации. Форма заявки гибкая и адаптируется под каждую программу и жизненную ситуацию. Наша главная цель — чтобы каждый клиент мог восстановить платёжеспособность и с уверенностью смотреть в завтрашний день".