5 проверенных решений, когда кредит стал непосильным

Потеря работы, болезнь, снижение доходов или уход из жизни кормильца могут случиться в любой семье. В такой ситуации кредит, который ещё вчера казался посильным, превращается в неподъёмный груз. И здесь у человека возникает выбор: пойти в банк и честно обсудить проблему или обратиться к тем, кто обещает "списать все долги" быстро и без последствий. Вот только в погоне за лёгким решением люди теряют деньги, время, а иногда — единственное жильё. Чтобы не рисковать с сомнительными посредниками, стоит воспользоваться проверенными способами урегулировать задолженность.

История 1. Ипотечные каникулы

Алексей и Екатерина воспитывают двоих детей. Когда глава семьи потерял работу, а его жена ушла на больничный из-за беременности, доходы резко упали. Выплачивать ипотечный кредит на 9 миллионов рублей стало невозможно. В банке изучили ситуацию и предложили взять ипотечные каникулы. Семья вышла из просрочки и получила полгода, чтобы встать на ноги. Алексей устроился на новую работу, супруги сохранили дом, не потеряли деньги на сомнительных "юридических услугах" и теперь спокойно ждут пополнения в семье.

Взять ипотечные каникулы можно при снижении дохода более чем на 30%, длительной болезни (от двух месяцев), потере работы с постановкой на учёт в центре занятости, а также в ряде других случаев, включая рождение ребёнка или получение инвалидности. Воспользоваться ими можно только один раз за весь срок кредита, при этом сумма ипотеки на момент выдачи не должна превышать 15 миллионов рублей. Для оформления нужно обратиться в банк и подтвердить своё право на каникулы документами. Кредитная история при этом не ухудшается.

История 2. Кредитные каникулы

Ольга всегда ответственно относилась к финансам и исправно вносила платежи по кредиту, взятому на ремонт квартиры. Под Новый год женщина неудачно поскользнулась и сломала ногу: гипс, больничный на несколько месяцев, снижение доходов. Ольга позвонила в банк, где ей предложили взять кредитные каникулы и оформить отсрочку платежей на полгода. Спустя несколько месяцев женщина вышла на работу и возобновила платежи.

Кредитные каникулы — это льготный период, в течение которого заёмщик может приостановить выплаты по кредиту на срок до 6 месяцев. Срок кредита при этом продлевается на тот же период, кредитная история не ухудшается. Кредитные каникулы могут быть предоставлены по отдельным типам займов (требования к ним установлены законом) в случае наступления тяжелых жизненных обстоятельств, связанных со снижением дохода более чем на 30% или чрезвычайной ситуацией.

История 3. Реструктуризация

Сергей попал под сокращение. Выплачивать автокредит стало нечем. В банке изучили его ситуацию и предложили реструктуризацию — увеличение срока кредита с 3 до 5 лет (ежемесячный платёж при этом снизился с 24 до 13 тысяч рублей). Это была уже посильная нагрузка, а не источник стресса. Сбережений, которые у него были, хватило на ежемесячные выплаты, пока он не устроился на новую работу. Сергей продолжает погашать задолженность и не допускает просрочек.

Реструктуризация — это изменение условий действующего кредита для тех, кто оказался в сложной ситуации. В отличие от кредитных и ипотечных каникул, здесь нет ограничений по суммам, могут быть индивидуальные условия. Иногда банк формирует предодобренные предложения по реструктуризациям, т. е. первым может предложить клиенту — до его обращения — послабления по графику платежей. Реструктуризация доступна по любым видам займов: потребительский кредит, кредитная карта, ипотека, автокредит.

История 4. Комплексное урегулирование задолженности

У Дарьи было три кредита: потребительский на 300 тысяч рублей в одном банке, кредитная карта с задолженностью 150 тысяч в другом и микрозайм на 80 тысяч. Платить по всем обязательствам одновременно стало сложно, просрочки росли. В Сбере женщине предложили неожиданное решение: комплексное урегулирование задолженности. Сотрудники банка направили обращения во все финансовые организации, где у Дарьи были кредиты. Через две недели все три кредитора согласовали новые условия: по потребительскому кредиту увеличили срок, по кредитной карте дали отсрочку на три месяца, а микрозайм реструктуризировали с понижением ежемесячного платежа. Общая нагрузка снизилась почти на 40%.

Комплексное урегулирование — это программа, которая помогает клиентам решить проблемы с погашением кредитов сразу у нескольких кредиторов. Оформить заявку можно в приложении СберБанк Онлайн, по номеру 8 800 200 8 200 или в офисе банка.

История 5. Продажа предмета залога

Два года назад Пётр взял кредит на покупку швейного оборудования и открыл цех по пошиву спецодежды, но с заказами не заладилось. Производство пришлось закрыть, выплачивать кредит стало нечем, а оборудование осталось стоять в арендованном помещении. В банке мужчине предложили продать оборудование, находящееся в залоге у банка, через платформу Portal DA. Оверлоки, раскройные столы и паровые манекены реализовали по рыночной цене. Денег хватило, чтобы полностью закрыть кредит, а остаток Пётр получил на руки.

Продажа предмета залога позволяет закрыть долг, избежать судебных разбирательств и сохранить кредитную историю. Банк помогает реализовывать не только квартиры и машины, но и оборудование, сельхозтехнику, коммерческую недвижимость, земельные участки и даже готовый бизнес. Деньги идут на погашение долга, остаток (при наличии) возвращается заёмщику.

У каждой из этих историй разные герои, разная жизненная ситуация и разный механизм помощи. Алексею и Екатерине помогли ипотечные каникулы, Ольга оформила предусмотренный законом льготный период, Сергей воспользовался реструктуризацией, Дарья — комплексным урегулированием в нескольких банках, а Пётр продал залоговое оборудование и закрыл долг. Но есть кое-что общее, что объединяет все эти истории. В каждом случае люди сразу обратились в банк и им помогли.

Алгоритм действий, если возникли трудности с выплатами по кредиту: