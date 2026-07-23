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Финансы Экономика и бизнес

"КонсультантПлюс" рассказывает: как поделить дивиденды после развода

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В браке была создана фирма, 100% ее доли было зарегистрировано на супруга. Но сказка закончилась, брак распался. Вступившим 1 ноября 2023 г. в законную силу решением суда установили, что брак между сторонами расторгнут с 30 августа 2022 г., фактические брачные отношения прекращены с 29 апреля 2022 г.; 100% долей общества признаны совместно нажитым имуществом, и за супругой признано право собственности на 50% долей, в ЕГРЮЛ 11 декабря 2023 г. внесена соответствующая запись.

Вот только выяснилось, что за период споров Обществом выплачены Супругу дивиденды за 9 месяцев 2023 года: 15 августа 2023 г. — в сумме 32 825 000 руб., 1 сентября 2023 г. — в сумме 65 195 000 руб., 3 октября 2023 г. — 8 160 000 руб. Супруга пошла в суд требовать половину полученных дивидендов — 53 090 000 руб.

Первые суды признали право истца на половину дохода, полученного ответчиком в качестве дивидендов от Общества в спорный период. Они, конечно, отметили, что супруга в юридически значимый период не являлась участником Общества, а потому не имела права на получение части распределенной прибыли от него. Но с момента получения дивидендов ответчиком — участником общества, в связи с тем, что фактическая выплата части распределенной прибыли имела место после расторжения брака, материальную выгоду от имущества, принадлежащего истцу и ответчику, получил только ответчик, тем самым нарушив принцип справедливости. После расторжения брака с момента реализации ответчиком права на получение такой части прибыли удержание ее в полном объеме не имеет правовых оснований, а, следовательно, не передав половину полученной денежной суммы бывшей супруге — истцу, на стороне ответчика образовалось неосновательное обогащение в сумме 53 090 000 руб.

Но дело оказалось чуть сложнее. В кассации выяснилось, что дивиденды Супруг использовал для покупки имущества Общества уже на свою новую фирму. Т.е. деньги Обществу вернулись, но при этом оно потеряло свое ценное имущество. И данные сделки Супругой уже оспорены в другом судебном деле: участки и недвижимость Обществу вернули. По факту уже здесь Супруга пытается сама обогатиться, сделав вид, что она не в курсе, что это за дивиденды были и зачем их супруг себе выплатил.

Если после расторжения брака, у одного из супругов возникнет соблазн прихватить себе побольше, выплатив дивиденды, то фокус не пройдет. Половину дивидендов бывшая супруга может отсудить. Ну, и фиктивную продажу ценного имущества путем заключения притворной сделки, со злоупотреблением права тоже легко оспорить и вернуть все законным владельцам.

Цена вопроса: 53 090 000 руб.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс - официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.

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