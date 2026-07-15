Самарцы стали чаще платить с помощью QR-кодов и биометрии

В первом квартале 2026 года жители Самарской области стали активнее использовать для оплаты QR-коды, биометрию, платежные приложения и другие некарточные сервисы. Так, количество транзакций по QR-кодам и биометрии выросло почти на треть — свыше 20 млн покупок, что на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Этому способствует развитие инфраструктуры для безналичной оплаты. За год количество POS-терминалов увеличилось на 10%, составив 108,5 тыс. единиц. В большей части таких терминалов доступна оплата по QR-коду.

Спрос на снятие наличных несколько снизился. В первом квартале 2026 года жители региона с использованием карт снимали деньги на 4% меньше, чем годом ранее.

При этом на 1 апреля текущего года жителям Самарской области выпущено 11,4 млн банковских карт — в среднем по четыре на каждого человека. В первом квартале граждане и представители бизнеса оплатили покупки картами 283 млн раз. Общая сумма операций достигла более 232 млрд рублей. Доля безналичных операций по картам оставалась стабильно высокой и составляла 97,3%.

"Платежные технологии развиваются стремительно, и каждый гражданин может пользоваться удобным для себя способом оплаты товаров и услуг. Для бизнеса развитие альтернативных способов оплаты помогает снижать издержки. Так, например, за прием платежей через Систему быстрых платежей комиссия для торгово-сервисных предприятий ниже, чем за расчеты по картам", — отмечает управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.