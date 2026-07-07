ВТБ: выдачи "семейной" ипотеки в Самарской области в июне выросли более чем на треть

В июне число сделок по "семейной" ипотеке в ВТБ в Самарской области выросло по сравнению с маем на 35%, а их объём — на 31%.

В целом по стране клиенты банка заключили около 2,8 тыс. договоров по госпрограмме почти на 20 млрд рублей.

По итогам июня "семейная" программа заняла 38% в общем числе ипотечных сделок ВТБ. Наиболее активными заемщиками стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и областей, а также Республики Татарстан.

Спрос на семейную ипотеку в июне показал второй результат в этом году после январского "пика", когда банк провел около 4,1 тыс. сделок на 27 млрд рублей.

"Стараясь успеть на "последний сеанс текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь–январь, когда завершалось правило "две семейные ипотеки на семью". Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году. В итоге программа продолжает действовать без изменений, поэтому стоит ожидать стабилизации рынка в июле–августе. Еще один потенциальный подъем продаж возможен осенью, когда новые условия вновь будут обсуждаться. В любом случае окно возможностей под 6% остается для семейных заемщиков открытым", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Он также добавил, что параллельно с "семейной" ипотекой продолжил расти интерес россиян к рыночным программам. В июне число сделок по ним в ВТБ увеличилось в Самарской области на 12% по сравнению с маем. При этом банк сохранил фокус на качестве кредитования и ответственном подходе к работе с заёмщиками.

"Устойчивый рост спроса на рыночные продукты — более серьезный тренд года, хотя и не такой заметный как колебания по "семейной" программе. Уверен, что во втором полугодии доля рыночной ипотеки будет стабильно превышать 50%", — подчеркнул Алексей Охорзин.