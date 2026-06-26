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Жители Самарской области могут подавать заявки в УК через Домклик

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На конференции Domclick Digital Day Сбер и государственная жилищная инспекция Самарской области подписали соглашение о развитии сервиса оперативного реагирования на нарушения управляющих организаций. Документ направлен на улучшение качества жизни в регионе.

Теперь каждый собственник квартиры может направить обращение в УК онлайн — через приложение СберБанк Онлайн (раздел "Дом") или напрямую в сервисе Домклик. Здесь же жители отслеживают статус заявки и получают новости от компании. Чтобы сообщить о неисправном лифте, протечке или отсутствии освещения, не нужно звонить в диспетчерскую или писать в общие чаты — достаточно оставить заявку в одном из двух каналов.

Обращение автоматически поступает в отраслевое решение Сбера на платформе Doma.ai, которым пользуется УК, и распределяется между исполнителями. Система контролирует нормативные сроки выполнения работ, а руководители видят все заявки в реальном времени. Это исключает потерю обращений, повышает дисциплину и помогает компаниям избегать штрафов от жилинспекции.

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка:

"Мы стремимся сделать Домклик не просто сервисом, а основным окном для решения всех жилищно-коммунальных вопросов. Интеграция с разделом Дом в СберБанк Онлайн и открытие доступа для всех жителей Самарской области — это шаг к тому, чтобы взаимодействие с управляющими компаниями было быстрым, прозрачным и удобным для каждого человека".

Георгий Степанян, врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области:

"Данное соглашение представляет собой важный шаг к улучшению качества взаимодействия между гражданами и управляющими компаниями. Оно не только упрощает процесс подачи заявок, но и создает дополнительные механизмы контроля и ответственности. Благодаря высокотехнологичным решениям, предоставляемым платформой, процесс управления жилищным фондом может стать более прозрачным, эффективным и доступным для каждого жителя".

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