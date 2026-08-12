"Без домов, но с ипотекой": в Самаре семь семей попали в ловушку со стройкой

В Самарской области семь семей добиваются привлечения к ответственности строительной компании. Абсурд ситуации в том, что люди остались без домов, но вынуждены платить ипотеку. При этом уголовное дело о мошенничестве закрывают.

"Практически все пострадавшие относятся к социально уязвимым слоям населения - многодетные, молодая семья, где отец без вести пропал на СВО, мать-одиночка, семья предпенсионеров, семья офицера Росгвардии и молодая семья, использовавшая в ипотечной сделке материнский капитал", - рассказал журналисту Волга Ньюс один из обманутых самарцев. По его словам, в числе пострадавших есть и жители Татарстана.

Как объясняют жильцы, схема со всеми семьями (кроме одной, которая не использовала ипотеку) была одна. Сначала оформлялась льготная ипотека с целевыми средствами на ИЖС в банке. У трех семей это было единственное жилье. Как считают обманутые люди, банки якобы навязывали им своего аккредитованного подрядчика - фирму "Кирстрой".

"С самого начала сделки застройщик вводил нас в заблуждение, обещая, что дома с теплым контуром и коммуникациями будут построены в короткие сроки (от четырех до семи месяцев). При этом мы все были вынуждены доплачивать наличные средства (от 200 тыс. до 800 тыс. рублей), дополнительно к ипотечным средствам, так как нас вынуждали подписывать допсоглашения под угрозой, что иначе строить не будут. Мы настойчиво просили банки сменить нам подрядчика, но получили отказ. Банки перечислили 90% ипотечных целевых средств для строительства жилых домов социально незащищенным гражданам, стройка остановлена на всех объектах, дома не построены и наполовину, а дом матери-одиночки по результатам экспертизы подлежит разбору", - рассказывают потерпевшие.

При этом, с их слов, в компании заявляют, что денег нет. Хотя по акту приема работ, мол, отчитался застройщик только приблизительно за 1 млн рублей на каждом объекте, а банки перечислили ему около 20 млн рублей.

29 ноября 2024 года оставшиеся без домов люди обратились в полицию. 22 июля 2025 г. в СЧ по РОПД СУ У МВД России по г. Самаре было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководства ООО "Кирстрой" по факту мошенничества.

Недавно семьи получили уведомление, что дело по эпизодам с шестью семьями прекратили, остался лишь эпизод по обману одной семьи, которая не пользовалась ипотекой. В обосновании указано, что работы на перечисленные потерпевшими суммы были выполнены, а остальные средства принадлежали не им, а банкам. Казус в том, что семьи платят ипотеки за непостоянное жилье, а банки как раз потерь не понесли.

"В настоящее время происходит грубое ущемление прав несовершеннолетних детей, поскольку они фактически лишаются права на проживание в доме. Реализация указанного действия (прекращения дела. - Прим. Волга Ньюс) приведет к тому, что дети окажутся без надлежащих жилищных условий и будут вынуждены остаться на улице, что является недопустимым нарушением их законных прав и интересов, гарантированных Конституцией РФ и Семейным кодексом", - пишут в жалобах обманутые люди.

Семьи пожаловались на прекращение расследования в областную прокуратуру и надеются, что их права защитят представители надзорного ведомства.

Корреспондент Волга Ньюс попытался связаться с руководством компании "Кирстрой", но имеющиеся телефоны не отвечали или были отключены.