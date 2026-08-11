"Лежит в коме": полиция проводит проверку из-за нападения на жителя Новокуйбышевска

Молодого мужчину сильно избили трое человек. Теперь он сам в тяжелом состоянии в больнице. А близкие пострадавшего не понимают, почему уголовное дело до сих пор не возбудили.

История началась 18 июля этого года. Как рассказывает жительница Новокуйбышевска Елена, ее 27-летний возлюбленный по имени Юрий пошел на день рождения. Там произошла драка между ним и парнем лет 19. Во время драки Юрий выбил зуб противнику.

"После этого ему на телефон стали поступать угрозы расправы. В итоге вечером 27 июля он со своим другом Пашей (который тоже участвовал в драке) отправился на встречу, заведомо понимая, что его там побьют. В итоге Юру избили трое известных мне людей и потребовали отдать за зуб 240 тыс. рублей. После случившегося он отправился в больницу Новокуйбышевска для получения помощи. От госпитализации он отказался. В справке указано, что у него перелом трех ребер, сломан нос и ушиб мозга", — рассказала Елена.

Девушка показала медицинские справки и копию заявления в полицию в подтверждение рассказа. Дальше, по ее словам, происходило следующее: 29 июля Юрию пришлось вызвать скорую, так как у него поднялась температура до 40 градусов. "Врачи скорой сказали мне, что это не может быть пневмония, скорее всего, он простудился. 30-го числа мы обращались в больницу, так как ему нужно было вправить нос, в итоге в больницу он не лег. 3 августа я, вернувшись с работы, поняла, что Юре стало гораздо хуже. Он перестал кого-либо узнавать, не мог сам одеться и не понимал, что вокруг него происходит — началось кислородное голодание мозга", — продолжает Елена.

Девушка вызвала скорую и поехала с парнем в больницу Новокуйбышевска. "Дежурный врач сказал мне изначально, что он под "веществами". Потом начал утверждать, что у него психоз на фоне травмы, и предложил мне с ним уехать в психиатрию. Я настояла на госпитализации, всю ночь мы пролежали в больнице, и ему не оказывалась никакая медицинская помощь, лишь поставили успокоительный укол. 4 августа в 7 утра я не смогла его разбудить, после чего его увезли в реанимацию", — рассказала Елена.

5 августа молодого мужчину отвезли в больницу им. Середавина. Сейчас он в искусственной коме в крайне тяжелом состоянии. Мама Юрия написала заявление в полицию 5 августа. В этом заявлении она назвала трех нападавших на него мужчин, указав их имена. Елена тоже была на опросе и подтвердила слова матери пострадавшего.

Девушка недоумевает, почему уголовное дело не заводят — якобы ждали, когда Юрий сам даст показания. Между тем, по прогнозам, его могут не вывести из комы еще месяц.

Журналист Волга Ньюс обратилась за разъяснениями в ГУ МВД по Самарской области. "В настоящее время отделом полиции ОМВД по г. Новокуйбышевску по заявлению местной жительницы проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — ответили в пресс-службе областной полиции. По неофициальным данным источников Волга Ньюс, уголовное дело все-таки могут возбудить в ближайшие дни.