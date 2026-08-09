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Суды Происшествия

Коллега похитил у самарца телефон и 80 тыс. рублей

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по г. Самаре обратился 33-летний работник пункта приема металла, заявивший о хищении с его банковской карты более 80 тыс. руб. и мобильного телефона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел опросили заявителя, а также запросили документацию из банковского учреждения. Проанализировав полученные сведения, полицейские установили, что к хищению может быть причастен коллега пострадавшего.

По словам заявителя, накануне он получил на свою банковскую карту зарплату. В это же время на работу пришел его бывший сменщик, который под предлогом поломки собственного телефона попросил у потерпевшего сотовый. Тот передал ему свое мобильное устройство. Пока владелец телефона находился в другом помещении, бывший коллега осуществил хищение денег. Несмотря на наличие пароля в мобильном банковском приложении, преступник легко получил к нему доступ: работники пункта приема металла использовали единый код для входа в банковские сервисы, что существенно упростило совершение хищения. Воспользовавшись ситуацией, фигурант перевел более 80 тыс. руб. на счет своей знакомой, не осведомленной о противоправном характере операции.

После обнаружения пропажи знакомого вместе с телефоном, потерпевший обратился в банк, где ему подтвердили факт перевода денег.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — 34-летнего местного жителя, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он признал вину и пояснил, что похищенные деньги потратил на аренду жилья, продукты и алкоголь. Похищенный телефон он сдал в ломбард, выручив 3 тыс. рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).

Железнодорожный районный суд Самары назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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