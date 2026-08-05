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Любитель нетрезвой езды из Красноярского района приговорен к обязательным работам и лишился авто Маткапитал на фиктивных детей: суд взыскал с самарской мошенницы почти 2 млн рублей В Тольятти осудили организатора и фармацевтов за сбыт сильнодействующих препаратов в аптеке Житель Чапаевска осужден за незаконную продажу оружия Дело о даче взятки экс-судье Ефанову приостановили после обысков

Суды Происшествия

Любитель нетрезвой езды из Красноярского района приговорен к обязательным работам и лишился авто

КРАСНЫЙ ЯР. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Красноярского района приговорен к 360 часам обязательных работ за повторную езду в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что в мае 2026 г. водитель был задержан работниками Госавтоинспекции за управление кроссовером в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и отбыл наказание в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами.

С учетом мнения прокурора суд назначил виновному обязательные работы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль осужденного.

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