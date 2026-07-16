Суд по взысканию миллиарда с экс-главы кассационного суда Ефанова сделали закрытым

Судья Октябрьского района Самары Наталья Майорова в четверг, 16 июля, приняла решение закрыть от СМИ и слушателей суд по иску о взыскании ущерба с известного в регионе бывшего судьи Александра Ефанова. Уточнить основания на момент публикации не удалось. Бывшему главе Шестого кассационного суда вменяют нанесение ущерба государству более чем на миллиард.

Напомним, Генпрокуратура требует через суд конфисковать имущество экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова и членов его семьи на общую сумму 1,2 млрд рублей. Об этом недавно рассказал бывший депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

"В бытность депутатом Госдумы от Самары я добился лишения Ефанова судейских полномочий, возбуждения ряда уголовных дел и возврата в госсобственность элитных земель, выведенных его "семейными" фирмами по мошенническим схемам. Признателен Генпрокуратуре за последовательную и принципиальную позицию. Конфискация у Ефановых "нажитого непосильным трудом" имущества станет еще одним наглядным доказательством торжества закона и справедливости, за которые, впрочем, порой приходится серьезно бороться", - прокомментировал Александр Хинштейн в соцсетях.

Октябрьский районный суд Самары, в который поступил иск заместителя Генпрокурора РФ, принял обеспечительные меры. Арестовано имущество самого бывшего судьи, его супруги Ольги, сына Ивана Ефанова и его жены Анны. Третьим лицом на сайте суда также указано ООО "Эра". Ранее в Самаре суд рассмотрел дело о хищении земель "семейной фирмой" экс-судьи Александра Ефанова на острове Поджабный. Несмотря на прекращение уголовного преследования трех обвиняемых (экс-директоров фирмы "Эра" Олега Купцова, Сергея Кузина и экс-начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева) за истечением срока давности (преступление произошло 10 лет назад), суд тем не менее признал их виновными. Незаконные строения на "похищенных землях" острова снесли. Также суд постановил снести коттеджи в районе 1-й просеки, которые принадлежат ООО "Хорс", подконтрольному Ефанову. Кроме того, основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина заподозрили в даче взятки Ефанову.

Как пояснил журналисту Волга Ньюс адвокат Сергей Карпов, который представляет интересы одного из ответчиков в суде, с Ефанова взыскивают более миллиарда рублей в качестве причиненного ущерба. При этом сторона защиты настаивает, что не понимает, как подсчитали ущерб. Пока еще на сайте суда не появилось отметки о дате следующего заседания.