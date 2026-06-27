Самарец приговорен к исправительным работам за нетрезвую езду без прав

Весной ночью в пос. Черновский инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль Lada Kalina под управлением 28-летнего местного жителя. Водитель был нетрезв, а от прохождения медосвидетельствования отказался.

В ходе проверки выяснилось, что это уже не первый случай управления транспортом в нетрезвом виде. Тогда суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. руб. и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Задержанный рассказал, что распивал спиртные напитки с приятелями на территории автосервиса. В какой-то момент у него возникла мысль покататься ночью на автомобиле и он взял без разращения товарища ключи от его автомобиля. Вскоре его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Волжский районный суд Самарской области назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу.