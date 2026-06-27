Самарец приговорен к исправительным работам за нетрезвую езду без прав

Весной ночью в пос. Черновский инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль Lada Kalina под управлением 28-летнего местного жителя. Водитель был нетрезв, а от прохождения медосвидетельствования отказался.
В ходе проверки выяснилось, что это уже не первый случай управления транспортом в нетрезвом виде. Тогда суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. руб. и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.
Задержанный рассказал, что распивал спиртные напитки с приятелями на территории автосервиса. В какой-то момент у него возникла мысль покататься ночью на автомобиле и он взял без разращения товарища ключи от его автомобиля. Вскоре его остановили сотрудники Госавтоинспекции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Волжский районный суд Самарской области назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???