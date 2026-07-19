В Сызрани вынесли приговор женщине, оболгавшей соседей

Сызранский городской суд вынес приговор в отношении 67-летней местной жительницы, ложно обвинившей соседей в воровстве (ч. 2 ст. 306 УК РФ; по ч. 2 ст. 307 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Следствием установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемая обратилась за помощью в полицию по факту хищения с ее банковской карты более 32 тыс. рублей. Спустя время она вспомнила, что находясь в алкогольном опьянении, попросила своих соседей в течение месяца приобретать для нее продукты питания и алкоголь, оставив им для этого свою банковскую карту.
При обращении в полицию женщину в установленном законом порядке предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.
В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступлений полностью признала, раскаялась в содеянном и принесла свои извинения в зале суда.
Сызранский городской суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора и назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, возложив на нее дополнительные обязанности: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не реже одного раза в месяц и не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???