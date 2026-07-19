В Сызрани вынесли приговор женщине, оболгавшей соседей

Сызранский городской суд вынес приговор в отношении 67-летней местной жительницы, ложно обвинившей соседей в воровстве (ч. 2 ст. 306 УК РФ; по ч. 2 ст. 307 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Следствием установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемая обратилась за помощью в полицию по факту хищения с ее банковской карты более 32 тыс. рублей. Спустя время она вспомнила, что находясь в алкогольном опьянении, попросила своих соседей в течение месяца приобретать для нее продукты питания и алкоголь, оставив им для этого свою банковскую карту.

При обращении в полицию женщину в установленном законом порядке предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступлений полностью признала, раскаялась в содеянном и принесла свои извинения в зале суда.

Сызранский городской суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора и назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, возложив на нее дополнительные обязанности: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не реже одного раза в месяц и не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. Приговор вступил в законную силу.