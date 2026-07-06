Дело об афере с "Пушкинскими картами" в Самарской области начнут рассматривать заново

В Самарской области удовлетворили апелляционную жалобу прокуратуры на приговор Автозаводского района Тольятти за аферу с "Пушкинскими картами".

По версии следствия, двое мужчин помогли исчезнуть 12 млн рублей на "культурных мероприятиях".

Перед судом представали Денис Рождествин и Алексей Чувтаев. Изначально в махинациях их заподозрила ФСБ.

Предполагалось, что с июля 2022 г. по январь 2023 г. они обманули Минкульт РФ. Конкретно — похитили бюджетные деньги, выделяемые в качестве субсидии акционерному обществу "Почта банк" для реализации "Программы "Пушкинская карта" — свыше 12 млн рублей. Мужчины приобрели "Пушкинские карты", оформленные на тех, кто на культурные мероприятия не собирался. Билеты фиктивно приобретались сообщниками через соцсети и личные контакты молодых людей, желающих обналичить средства своих "Пушкинских карт". За каждую такую операцию участники схемы выплачивали вознаграждение от 300 до 1000 рублей.

Рождествин и Чувтаев вину не признали. В итоге Рождествина приговорили по трем эпизодам мошенничества к 6 годам колонии общего режима. Чувтаев по двум эпизодам приговорен к 5 годам 2 месяцам колонии общего режима. Под стражу их взяли в зале суда.

"При этом был оправдан один из подсудимых по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). С выводами суда в этой части не согласился прокурор и, заняв принципиальную позицию, обжаловал судебный акт в вышестоящую инстанцию. Государственный обвинитель указал, что в период совершения преступления злоумышленник приобрел дорогостоящий автомобиль на средства, которые снял со счета своего подельника, и умышленно зарегистрировал право собственности на машину на имя своего брата", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Облсуд согласился с прокуратурой и направил дело на новое рассмотрение.