Двое жителей Самарской области осуждены за мошенничество с "Пушкинскими картами" на 12 млн рублей

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с использованием "Пушкинских карт". Два местных жителя признаны виновными по статье "Мошенничество в особо крупном размере", об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Житель Тольятти вступил в преступный сговор со знакомым, который зарегистрировался как индивидуальный предприниматель для проведения культурных мероприятий с участием одного из музыкальных исполнителей на территории региона.

Предприниматель получил одобрение Министерства культуры РФ на участие в программе "Пушкинская карта" и заключил с билетным оператором договор о реализации билетов на организованные мероприятия.

Билеты фиктивно приобретались сообщниками через социальные сети и личные контакты молодых людей, желающих обналичить средства своих "Пушкинских карт". За каждую такую операцию участники схемы выплачивали вознаграждение от 300 до 1000 рублей.

В период с сентября по октябрь 2022 г. на концертных площадках Самары, Сызрани и Тольятти прошли четыре концерта исполнителя. При этом реальное число зрителей было значительно меньше заявленного и многие посетители не относились к возрастной группе держателей "Пушкинской карты".

В результате преступных действий из бюджета было похищено свыше 12 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки 6 лет и 5 лет 2 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск о возмещении ущерба, причинённого преступлением, сохранён арест на имущество подсудимых (транспортные средства, денежные средства и расчётные счета индивидуального предпринимателя) до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

В отношении остальных участников организованной группы расследование продолжается.