Двое жителей Самарской области осуждены за мошенничество с "Пушкинскими картами" на 12 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с использованием "Пушкинских карт". Два местных жителя признаны виновными по статье "Мошенничество в особо крупном размере", об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Житель Тольятти вступил в преступный сговор со знакомым, который зарегистрировался как индивидуальный предприниматель для проведения культурных мероприятий с участием одного из музыкальных исполнителей на территории региона.

Предприниматель получил одобрение Министерства культуры РФ на участие в программе "Пушкинская карта" и заключил с билетным оператором договор о реализации билетов на организованные мероприятия.

Билеты фиктивно приобретались сообщниками через социальные сети и личные контакты молодых людей, желающих обналичить средства своих "Пушкинских карт". За каждую такую операцию участники схемы выплачивали вознаграждение от 300 до 1000 рублей.

В период с сентября по октябрь 2022 г. на концертных площадках Самары, Сызрани и Тольятти прошли четыре концерта исполнителя. При этом реальное число зрителей было значительно меньше заявленного и многие посетители не относились к возрастной группе держателей "Пушкинской карты".

В результате преступных действий из бюджета было похищено свыше 12 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки 6 лет и 5 лет 2 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск о возмещении ущерба, причинённого преступлением, сохранён арест на имущество подсудимых (транспортные средства, денежные средства и расчётные счета индивидуального предпринимателя) до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

В отношении остальных участников организованной группы расследование продолжается.

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

