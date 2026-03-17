Реестр уволенных в связи с утратой доверия пополнили новые чиновники-самарцы

В 2026 г. несколько жителей Самарской области попали в "черный список коррупционеров". Кого-то подвел конфликт интересов, а кого-то — неумение хранить тайны.

В пятницу, 13 марта, в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, внесена Татьяна Дорожкина. Ранее она занимала должность председателя контрольно-счетной палаты Кинельского района Самарской области. Указывается, что причина попадания в "черный список" — нарушение закона "О противодействии коррупции". Известно, что увольнения Дорожной добилась прокуратура через суд. В ведомстве сообщали, что женщина трудоустроила родственницу (сноху), но не уведомила, как полагается, о возможном конфликте интересов.

Еще один пополнивший "черный список" житель 63-го региона — Андрей Чуракин. Он работал начальником дневной смены режима и надзора СИЗО-1 УФСИН по Самарской области. Причиной также стало нарушение пункта закона "О противодействии коррупции", где говорится о конфликте интересов.

Также в марте в реестр был занесен Дмитрий Родин — он работал замначальника контрольно-аналитического отдела № 4 межрайонной ИФНС России № 1 по Самарской области. Ему, кроме прочего, вменяют нарушение статьи об обязанности госслужащих уведомлять о склонении к совершению коррупционных правонарушений и пунктов закона "О государственной службе", которыми запрещено разглашать охраняемую законом информацию и соблюдать ограничения для госслужащих.

Закон о создании федерального реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. С тех пор список регулярно обновляют. Его уже пополняли жители Самарской области. Например, там оказался бывший замминистра здравоохранения региона Асланбек Майрамукаев, выслушавший приговоры судов за коррупцию. На текущий момент в реестре 6152 человека со всей страны.