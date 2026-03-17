Реестр уволенных в связи с утратой доверия пополнили новые чиновники-самарцы

В 2026 г. несколько жителей Самарской области попали в "черный список коррупционеров". Кого-то подвел конфликт интересов, а кого-то — неумение хранить тайны.
В пятницу, 13 марта, в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, внесена Татьяна Дорожкина. Ранее она занимала должность председателя контрольно-счетной палаты Кинельского района Самарской области. Указывается, что причина попадания в "черный список" — нарушение закона "О противодействии коррупции". Известно, что увольнения Дорожной добилась прокуратура через суд. В ведомстве сообщали, что женщина трудоустроила родственницу (сноху), но не уведомила, как полагается, о возможном конфликте интересов.
Еще один пополнивший "черный список" житель 63-го региона — Андрей Чуракин. Он работал начальником дневной смены режима и надзора СИЗО-1 УФСИН по Самарской области. Причиной также стало нарушение пункта закона "О противодействии коррупции", где говорится о конфликте интересов.
Также в марте в реестр был занесен Дмитрий Родин — он работал замначальника контрольно-аналитического отдела № 4 межрайонной ИФНС России № 1 по Самарской области. Ему, кроме прочего, вменяют нарушение статьи об обязанности госслужащих уведомлять о склонении к совершению коррупционных правонарушений и пунктов закона "О государственной службе", которыми запрещено разглашать охраняемую законом информацию и соблюдать ограничения для госслужащих.
Закон о создании федерального реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. С тех пор список регулярно обновляют. Его уже пополняли жители Самарской области. Например, там оказался бывший замминистра здравоохранения региона Асланбек Майрамукаев, выслушавший приговоры судов за коррупцию. На текущий момент в реестре 6152 человека со всей страны.
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.