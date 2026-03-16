16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти будут судить альфонса, похитившего у дамы более 240 тыс. рублей В Самаре похитили зерно на 13 млн рублей В Тольятти будут судить продавца "незамерзайки", пырнувшего коллегу ножом В Жигулевске мигрант пытался подкупить полицейского Житель Тольятти может получить от 8 до 15 лет тюрьмы за покушение на сбыт марихуаны

Преступления Происшествия

В Самаре похитили зерно на 13 млн рублей

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Служители Фемиды рассмотрят уголовное дело о крупном мошенничестве в Самаре. По версии следствия, речь идет про махинации с зерном в местной фирме.

Согласно обвинительному заключению, Ризван Тукаев и Ирина Корнеева (директор и учредитель фирмы) решили похищать зерно. Первый подыскивал продавцов, а вторая заключала договоры купли-продажи от имени своей организации, после чего соучастники забирали товар без оплаты.
"Так, Тукаев предложил директору фирмы, с которым состоял в длительных доверительных отношениях, приобрести зерно мягкой пшеницы (1500 тонн). Тукаев заверил в возможности самовывоза и оплаты, не намереваясь исполнять обязательства. Потерпевший, доверяя Тукаеву, согласился. Тукаев направил в адрес потерпевшего реквизиты. Потерпевший составил и направил для подписания договор купли-продажи. Корнеева, находясь в офисе, подписала договор, придав видимость законности сделке. Тукаев, воспользовавшись доверием потерпевшего, заверил его, что оплата поступит в течение пяти рабочих дней после отгрузки. Дальше Тукаев вывез 1482,1 тонн зерна на сумму 13 338 900 руб.", — следует из обвинительного заключения.
По версии следствия, зерно реализовали, деньги похитили, а поставщику не заплатили. Потом похожую схему провернули с другим знакомым. Во втором случае ущерб составил 2,5 млн рублей.
Кировский районный суд Самары сначала признал бизнесменов виновными в мошенничестве. Но потом дело решили пересмотреть. Материалы снова поступили в суд 10 марта. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5