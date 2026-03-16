В Самаре похитили зерно на 13 млн рублей

Служители Фемиды рассмотрят уголовное дело о крупном мошенничестве в Самаре. По версии следствия, речь идет про махинации с зерном в местной фирме.
Согласно обвинительному заключению, Ризван Тукаев и Ирина Корнеева (директор и учредитель фирмы) решили похищать зерно. Первый подыскивал продавцов, а вторая заключала договоры купли-продажи от имени своей организации, после чего соучастники забирали товар без оплаты.
"Так, Тукаев предложил директору фирмы, с которым состоял в длительных доверительных отношениях, приобрести зерно мягкой пшеницы (1500 тонн). Тукаев заверил в возможности самовывоза и оплаты, не намереваясь исполнять обязательства. Потерпевший, доверяя Тукаеву, согласился. Тукаев направил в адрес потерпевшего реквизиты. Потерпевший составил и направил для подписания договор купли-продажи. Корнеева, находясь в офисе, подписала договор, придав видимость законности сделке. Тукаев, воспользовавшись доверием потерпевшего, заверил его, что оплата поступит в течение пяти рабочих дней после отгрузки. Дальше Тукаев вывез 1482,1 тонн зерна на сумму 13 338 900 руб.", — следует из обвинительного заключения.
По версии следствия, зерно реализовали, деньги похитили, а поставщику не заплатили. Потом похожую схему провернули с другим знакомым. Во втором случае ущерб составил 2,5 млн рублей.
Кировский районный суд Самары сначала признал бизнесменов виновными в мошенничестве. Но потом дело решили пересмотреть. Материалы снова поступили в суд 10 марта.
