Молодая самарчанка попалась на уловку лжеврача в интернете

По факту интернет-мошенничества в Самаре возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по СО.

Все началось с рекламы платной клиники в мессенджере. 25-летняя девушка записалась на онлайн-консультацию. Во время видеозвонка "врач" поставил ей несколько диагнозов и предложил лечение за 300 тыс. рублей.

Поверив "специалисту", жительница Самары выполнила несколько переводов на указанный счет, а в день приема выяснилось, что "доктор" исчез: переписка удалена, номер заблокирован.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.