В селе Самарской области брат убил брата

43-летний житель Большечерниговского района обвиняется в братоубийстве, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2026 г. обвиняемый, находясь дома, распивал спиртные напитки со своим старшим братом. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес родственнику не менее 28 ударов по голове и туловищу, включая удары кухонным ножом.

Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

После преступления сельчанин спрятал тело в сарае, а позже сам признался в содеянном третьему брату.

Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Большеглушицком районном суде.