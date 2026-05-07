ФСБ вскрыла группировку, "обчищавшую" самарских бизнесменов

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли противоправную деятельность жителей Самары, подозреваемых в хищении финансовых активов и имущества у представителей регионального бизнес-сообщества.

По предварительным данным, махинаторы вовлекали предпринимателей в так называемое "управляемое банкротство". Целью аферистов при этом было взыскать с бизнесменов деньги по фиктивным основаниям. Схему раскрыли оперативники ФСБ, далее они передали материалы в Следственный комитет. В СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Его фигурантами стали два участника группировки. г. предполагаемый лидер этой группы был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявили обвинение. Сейчас расследование продолжается.