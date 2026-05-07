16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области дали отбой опасности атаки БПЛА: сбитых беспилотников над территорией региона нет Иван Носков: "В этом году в цветочном оформлении города используем больше многолетних растений и обновим дизайн клумб" Иван Носков: "Красоты самарских пляжей уже привлекают любителей прогулок и спорта у воды" В Самаре выделили 43 млн рублей на расчистку свалок: адреса В Самарской области объявили желтый уровень опасности

Общество

Иван Носков: "Красоты самарских пляжей уже привлекают любителей прогулок и спорта у воды"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На официальных городских пляжах Самары стартовал второй этап уборки после снижения уровня паводка. Специалисты МАУ "Самарская набережная" приступили к работам на участках, освободившихся от подтопления. Для очистки береговой линии задействованы тракторы, погрузчики, пескопросеивающая техника и транспортные средства для вывоза крупногабаритного мусора — брёвен и веток. Всего к сезону очистят порядка 162 тыс. кв. м пляжных территорий, после чего обновят верхний слой — завезут и разравняют более 29,5 тыс. тонн песка.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"После естественного паводка с официальных городских пляжей собрали и отправили на утилизацию уже более 300 тонн мусора. При необходимости одни и те же пляжи будем очищать несколько раз до полного результата. Профессиональные водолазы почистят и акваторию для купания, которую к сезону обозначат буйками. В этом году в течение сезона на каждом пляже водолазы будут работать для очистки водных зон", — рассказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Сейчас в очистке пляжей задействованы 18 сотрудников МАУ "Самарская набережная" и 5 единиц техники, в том числе протестированный в начале апреля прицепной пескопросеивающий аппарат — оборудование, которое крепится к трактору, перерабатывает песок и избавляет его от камней, стекла и др. Также ведется пусконаладка новой самоходной пляжеуборочной пескопросеивающей машины повышенной производительности. Её планируется запустить после завершения уборки основной массы мусора.

"Провели на наших пляжах первый этап профилактических обработок — акарицидной и ларвицидной, выполнили дератизацию. После обследования территорий при необходимости процедуру повторим, — отметил директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов. — Также начали готовить оборудование к перевозу с зимней базы на пляжи — всего установим более 1,4 тыс. единиц, в том числе новое — кабинки для переодевания, теневые навесы, детское оснащение, настилы и др., по просьбе жителей увеличим количество душевых. Стационарные конструкции, которые не демонтируются в холодный сезон, сейчас обследуем и проводим косметический ремонт".

Отметим, что по данным ФГБУ "Приволжское УГМС", уровень воды в Волге в районе акватории пляжей Самары к началу текущей недели снизился до отметки 31,78 м по Балтийской системе высот. Пляжный сезон в областной столице стартует по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31