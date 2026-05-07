Иван Носков: "Красоты самарских пляжей уже привлекают любителей прогулок и спорта у воды"

На официальных городских пляжах Самары стартовал второй этап уборки после снижения уровня паводка. Специалисты МАУ "Самарская набережная" приступили к работам на участках, освободившихся от подтопления. Для очистки береговой линии задействованы тракторы, погрузчики, пескопросеивающая техника и транспортные средства для вывоза крупногабаритного мусора — брёвен и веток. Всего к сезону очистят порядка 162 тыс. кв. м пляжных территорий, после чего обновят верхний слой — завезут и разравняют более 29,5 тыс. тонн песка.

"После естественного паводка с официальных городских пляжей собрали и отправили на утилизацию уже более 300 тонн мусора. При необходимости одни и те же пляжи будем очищать несколько раз до полного результата. Профессиональные водолазы почистят и акваторию для купания, которую к сезону обозначат буйками. В этом году в течение сезона на каждом пляже водолазы будут работать для очистки водных зон", — рассказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Сейчас в очистке пляжей задействованы 18 сотрудников МАУ "Самарская набережная" и 5 единиц техники, в том числе протестированный в начале апреля прицепной пескопросеивающий аппарат — оборудование, которое крепится к трактору, перерабатывает песок и избавляет его от камней, стекла и др. Также ведется пусконаладка новой самоходной пляжеуборочной пескопросеивающей машины повышенной производительности. Её планируется запустить после завершения уборки основной массы мусора.

"Провели на наших пляжах первый этап профилактических обработок — акарицидной и ларвицидной, выполнили дератизацию. После обследования территорий при необходимости процедуру повторим, — отметил директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов. — Также начали готовить оборудование к перевозу с зимней базы на пляжи — всего установим более 1,4 тыс. единиц, в том числе новое — кабинки для переодевания, теневые навесы, детское оснащение, настилы и др., по просьбе жителей увеличим количество душевых. Стационарные конструкции, которые не демонтируются в холодный сезон, сейчас обследуем и проводим косметический ремонт".

Отметим, что по данным ФГБУ "Приволжское УГМС", уровень воды в Волге в районе акватории пляжей Самары к началу текущей недели снизился до отметки 31,78 м по Балтийской системе высот. Пляжный сезон в областной столице стартует по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.