Паровоз Победы привез в Самару военную технику

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГ АНЬЮС.
Во вторник, 5 мая, на самарский железнодорожный вокзал прибыл особый поезд — Паровоз Победы. Состав с цветами, улыбками и криками "Ура" встречало большое количество самарцев всех возрастов.

Фото: Мария Кинчарова

Уже после объявления Победы, 28 июля 1945-го на запасной вокзал советской столицы — город Куйбышев — из Германии прибыл первый эшелон с нашими земляками, которые вернулись из Берлина победителями. Встреча героев собрала тогда весь город. В память об этом каждый год накануне Дня Победы в Самару прибывает Паровоз Победы.

5 мая на том самом перроне ретропоезд снова встретили горожане, а на площадке около перрона организовали выставку оружия, мастер-классы по изготовлению значков с символикой Победы и другие активности для детей и взрослых.

Во главе состава прошел легендарный паровоз серии "Л", известный в народе как "Лебедь" или "Лебедянка" и названный в честь своего конструктора Льва Лебедянского. На платформах размещены танки Т-34 и Т-70, самоходная артиллерийская установка СУ-85, зенитки, пушки и гаубицы, военные машины. Часть исторической экспозиции — уникальные трофеи Великой Отечественной войны, которые в этом году будут представлены впервые, например, трофейный чехословацкий танк "Прага". Все эти экспонаты вызвали большой интерес у самарцев — все хотели сфотографировать на них фоне.

Самые терпеливые отстояли очередь и поднялись в главный вагон, тот самый паровоз "Л", чтобы посмотреть, как он работает и выглядит внутри.

Ретросостав находится в Самаре до 16:30. Вход на перрон для осмотра экспозиции свободный и открыт для всех желающих, заходить следует через здание вокзала.

В Самаре Паровоз Победы завершает свое юбилейное пятое путешествие, преодолев более 3 тысяч километров и посетив 22 города России.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

