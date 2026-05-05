Паровоз Победы привез в Самару военную технику

Во вторник, 5 мая, на самарский железнодорожный вокзал прибыл особый поезд — Паровоз Победы. Состав с цветами, улыбками и криками "Ура" встречало большое количество самарцев всех возрастов.
Уже после объявления Победы, 28 июля 1945-го на запасной вокзал советской столицы — город Куйбышев — из Германии прибыл первый эшелон с нашими земляками, которые вернулись из Берлина победителями. Встреча героев собрала тогда весь город. В память об этом каждый год накануне Дня Победы в Самару прибывает Паровоз Победы.
5 мая на том самом перроне ретропоезд снова встретили горожане, а на площадке около перрона организовали выставку оружия, мастер-классы по изготовлению значков с символикой Победы и другие активности для детей и взрослых.
Во главе состава прошел легендарный паровоз серии "Л", известный в народе как "Лебедь" или "Лебедянка" и названный в честь своего конструктора Льва Лебедянского. На платформах размещены танки Т-34 и Т-70, самоходная артиллерийская установка СУ-85, зенитки, пушки и гаубицы, военные машины. Часть исторической экспозиции — уникальные трофеи Великой Отечественной войны, которые в этом году будут представлены впервые, например, трофейный чехословацкий танк "Прага". Все эти экспонаты вызвали большой интерес у самарцев — все хотели сфотографировать на них фоне.
Самые терпеливые отстояли очередь и поднялись в главный вагон, тот самый паровоз "Л", чтобы посмотреть, как он работает и выглядит внутри.
Ретросостав находится в Самаре до 16:30. Вход на перрон для осмотра экспозиции свободный и открыт для всех желающих, заходить следует через здание вокзала.
В Самаре Паровоз Победы завершает свое юбилейное пятое путешествие, преодолев более 3 тысяч километров и посетив 22 города России.
