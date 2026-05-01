Самарские спасатели получили новое судно на воздушной подушке

В четверг, 30 апреля, парк спасательной техники Поисково-спасательного подразделения "Центральная" пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
Девятиметровый "Спутник-12" способен принять на борт 12 человек. Дизельный двигатель мощностью 250 л. с. может развивать скорость до 70 километров в час. В носовой части судна есть трап, который позволяет принимать на борт спасательного судна пострадавших на носилках. Уже этой осенью "Спутник-12" встанет на дежурство в зоне ответственности подразделения.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬