Самарские спасатели получили новое судно на воздушной подушке

В четверг, 30 апреля, парк спасательной техники Поисково-спасательного подразделения "Центральная" пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.

Девятиметровый "Спутник-12" способен принять на борт 12 человек. Дизельный двигатель мощностью 250 л. с. может развивать скорость до 70 километров в час. В носовой части судна есть трап, который позволяет принимать на борт спасательного судна пострадавших на носилках. Уже этой осенью "Спутник-12" встанет на дежурство в зоне ответственности подразделения.