За минувшие сутки в Самаре в результате пожаров пострадали четыре человека

В четверг, 30 апреля, в результате пожаров пострадали четыре человека, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По информации чрезвычайного ведомства, в Промышленном районе горели домашние вещи в квартире на площади 1,5 кв. метра. Пострадал 50-летний мужчина.

В Советском районе горели домашние вещи в квартире на площади 3 кв. метра. Пострадал 36-летний мужчина. Спасены два человека.

В пос. Прибрежный Красноглинского района горела квартира с уходом на балкон второго этажа на площади 30 кв. метров. Пострадали два человека, спасены шесть человек, эвакуированы 13 человек.