За минувшие сутки в Самаре в результате пожаров пострадали четыре человека

В четверг, 30 апреля, в результате пожаров пострадали четыре человека, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
По информации чрезвычайного ведомства, в Промышленном районе горели домашние вещи в квартире на площади 1,5 кв. метра. Пострадал 50-летний мужчина.
В Советском районе горели домашние вещи в квартире на площади 3 кв. метра. Пострадал 36-летний мужчина. Спасены два человека.
В пос. Прибрежный Красноглинского района горела квартира с уходом на балкон второго этажа на площади 30 кв. метров. Пострадали два человека, спасены шесть человек, эвакуированы 13 человек.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !