В Тольятти в результате падения обломков БПЛА возник низовой лесной пожар. Об этом в соцсетях сообщил мэр Автограда Илья Сухих.
"По моему поручению на месте развернут оперативный штаб. В ликвидации возгорания задействованы силы и средства тольяттинской службы пожаротушения ГУ МЧС России по Самарской области, Центра гражданской защиты г. о. Тольятти и Тольяттинского лесничества, привлечена дополнительная техника МБУ "Зеленстрой", ПАО "КуйбышевАзот", ООО "РКС-Тольятти", АО "Экосфера".
В настоящее время пожар локализован, ведется ликвидация очагов возгорания и проливка территории", — говорится в сообщении.
