Авито Недвижимость и FitnessData назвали топ-20 регионов для открытия фитнес-клуба

Технологическая платформа Авито Недвижимость и исследовательское агентство FitnessData назвали топ-20 российских регионов, где предпринимателю проще всего начать бизнес в сфере фитнеса. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, Московская, Костромская, Архангельская и Смоленская области.

Для составления рейтинга эксперты рассчитали индекс привлекательности регионов для бизнеса в сфере фитнеса на основе 4 показателей: количество подходящих помещений для открытия полноформатного фитнес-клуба (500+ кв. м), средней стоимости аренды помещений свободного назначения, обеспеченности спортивными залами жителей регионов, среднем уровне доходов в пересчете на количество средних месячных абонементов по региону. Таким образом, в рейтинге отражен уровень конкуренции в фитнесе и платежеспособного спроса в регионах. По каждому из 4 показателей регион мог набрать от 0 до 100 баллов, после баллы складывались. Максимум: 400 баллов.

По результатам исследования Авито Недвижимость и FitnessData в топ-5 самых перспективных регионов для открытия фитнес-клубов вошли Ямало-Ненецкий АО (264 балла), Московская область (256 баллов), Костромская область (227 баллов), Архангельская область (226 баллов) и Смоленская область (225 баллов).