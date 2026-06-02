В Сызранской больнице появится второй современный аппарат МРТ

В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.
Закупка высокотехнологичного медицинского оборудования в регионе ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
"В больнице уже работает один аппарат МРТ, введенный в эксплуатацию в 2012 году. Новый томограф станет вторым по счету и будет функционировать параллельно с существующим. Новый аппарат более современный, более мощный, установка будет оснащена современной градиентной системой, что повысит качество изображений внутренних органов и тканей. Будут установлены программы для всех спектров МР- исследований, в том числе и с контрастным усилением. Это позволит качественно повысить уровень диагностики, выполнять исследования всех областей, органов и систем — и у взрослых, и у детей", — рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова.
Новый аппарат разместится непосредственно в комплексе многопрофильного стационара. Это особенно важно для оказания помощи при острых состояниях. При поступлении пациента с острым сосудистым состоянием — инсультом — наличие МРТ на месте позволит провести и компьютерную томографию, и магнитно-резонансную томографию.
"Специализированную помощь в Сызранской больнице получают жители всего Правобережья Волги. Поставка высокотехнологичного медицинского оборудования повысит доступность диагностики и создаст условия для своевременного выявления заболеваний", — отметил руководитель ведомства.
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению президента России Владимира Путина, а также за счет средств областного бюджета. В этом году в медучреждения будут поставлены 29 единиц тяжелой техники, включая 2 аппарата МРТ и 2 аппарата КТ.
