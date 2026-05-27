В этом году родились 203 ребенка благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям

В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка. Это стало возможным благодаря государственной поддержке и мероприятиям национального проекта "Семья".

Работа по организации помощи семьям в рождении долгожданных малышей проводится при поддержке главы региона Вячеслава Федорищева.

"За 4 месяца 2026 года проведено 623 программы вспомогательных репродуктивных технологий парам, у которых без помощи врачей и применения современных высоких технологий наступление беременности невозможно, — рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия" Ирина Моисеева. — Благодаря своевременному внедрению новых методов и методик, отработанному взаимодействию врачей акушеров- гинекологов (репродуктологов), врачей женских консультаций и стационаров частота преждевременных родов после ВРТ в Самарской области составляет менее 10%, что ниже общероссийских и мировых показателей".

Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья, организации лечения бесплодия проводятся в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства". Это часть национального проекта "Семья", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

"Будущие мамы и папы, своевременно проходите диспансеризацию. Напомню, что при отсутствии желанной беременности в течение 12 месяцев у женщин до 35 лет и 6 месяцев у женщин с 35 лет необходимо обратиться к врачу по месту прикрепления полиса ОМС, либо к репродуктологу, чтобы не терять драгоценного невосстановимого фертильного времени, — подчеркнула Ирина Моисеева. — Также важно исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье, включая вредные привычки, низкую физическую активность, несбалансированное питание, отсутствие отдыха и хронический стресс".