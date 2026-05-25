Нутрициолог ВСК рассказала о пользе костного бульона

Многие слышали о ценности костного бульона, но ошибочно считают его аналогом обычного мясного. Врач-терапевт и нутрициолог цифровой клиники ВСК Кулакова Ксения разберёт отличия, правила варки, схему приёма и случаи, когда такой бульон может навредить.

Мясной бульон варят 1–3 часа из мякоти. Он содержит белок, но почти лишён коллагена, глюкозамина и минералов из костей. Костный бульон томят 12–24 часа, используя хрящи, суставы и трубчатые кости. За это время в жидкость переходят:

  1. Коллаген (превращается в желатин) — основа связок и хрящей.
  2. Аминокислоты глицин и пролин — редки в обычном рационе, необходимы для суставов и кишечника.
  3. Глюкозамин и хондроитин — восстанавливают хрящевую ткань.
  4. Минералы: кальций, магний, фосфор, калий, железо, цинк, медь, марганец.

Лучшие кости для приготовления: бараньи голени, говяжьи хвосты и суставы, куриные лапы и спинки. Главное — наличие хрящей и соединительной ткани, именно они дают коллаген. Кости без хрящей дадут "пустой" отвар.

Правила приготовления:

  1. Залейте кости холодной фильтрованной водой.
  2. Добавьте 1–2 ст. ложки яблочного уксуса или лимона на 4 л воды — кислота помогает извлечь минералы.
  3. Оставьте на 1 час при комнатной температуре.
  4. Доведите до кипения, снимите пену.
  5. Убавьте огонь до минимума.
  6. Варите 12–24 часа (куриный — минимум 6–8 часов).
  7. Процедите, отделите мясо от костей, верните мясо обратно.

Приготовление бульона часто сопровождается ошибками: кипячение на сильном огне — бульон мутнеет и горчит, соль в начале варки — солите за 1–2 часа до окончания, не снять пену и жир — появится горечь, использование костей без хрящей — не получите нужной питательной ценности.

Пить — есть костный бульон лучше начинать со 100 мл в день, наблюдая за переносимостью и состоянием желудочно-кишечного тракта. Стандартная порция 1 стакан (200–250 мл) в день. Лучше утром натощак, за 20–30 минут до завтрака, либо между приёмами пищи. При насыщенном вкусе разбавляйте водой 1:1. Ощутимый результат вы заметите через 2–4 недели ежедневного приёма:

  1. Увлажнение кожи.
  2. Уменьшение утренней скованности суставов.
  3. Исчезновение тяжести в животе.

Бульон — не лекарство, например, при артрозе или воспалении кишечника он облегчит состояние, но не вылечит. Самый быстрый эффект (3–5 дней) — при восстановлении после болезней или отравлений. Также есть случаи, когда не стоит вводить в рацион этот продукт:

  1. Аллергия на животный белок.
  2. Тяжёлые болезни печени и желчевыводящих путей.
  3. Подагра и мочекаменная болезнь (много пуринов).

"Костный бульон — ценный продукт, но не лекарство. При правильном приготовлении и употреблении он поддержит суставы, кишечник и иммунитет. При хронических болезнях — проконсультируйтесь с врачом", — подвела итог врач-терапевт и нутрициолог цифровой клиники ВСК Кулакова Ксения.

