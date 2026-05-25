Строительство канатных дорог в Самаре оценили в 6,6 млрд рублей

Мэрия Самары прорабатывает вопросы строительства канатных дорог до Рождествено и Южного города. Информация об этом содержится в обновленном перечне инвестпроектов.
В документе указано, что реализация проектов позволит улучшить доступность населенных пунктов при отсутствии полномасштабного использования традиционной улично-дорожной сети. Сейчас департамент транспорта прорабатывает концепцию и ведет поиск инвесторов. Объем вложений в строительство объектов оценивают в 6,6 млрд рублей.
Строительство канатной дороги, которая свяжет Самару и Рождествено, обсуждается с 2000-х годов. В 2014 г. проект, инициированный ассоциацией "Версиво", был внесен перечень стратегических. Тогда он оценивался в 2,2 млрд рублей. Однако инвестор так и не был найден. Хотя желание вложиться изъявляла французская компания Pomagalski (POMA).
Проект "канатки" до Южного города в 2015 году начал продвигать застройщик микрорайона — ГК "Древо". Тогда обозначались сроки строительства — 2018–2019 годы. Причем партнером самарской компании также являлась "POMA". Но дальше утверждения документации по планировке территории и резервировании земель дело не пошло.
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
