Строительство канатных дорог в Самаре оценили в 6,6 млрд рублей

Мэрия Самары прорабатывает вопросы строительства канатных дорог до Рождествено и Южного города. Информация об этом содержится в обновленном перечне инвестпроектов.

В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о корректировке генерального плана села Лопатино, на территории которого расположен микрорайон Южный город. В документе содержится список объектов, которые планируется построить к 2033 году.

В документе указано, что реализация проектов позволит улучшить доступность населенных пунктов при отсутствии полномасштабного использования традиционной улично-дорожной сети. Сейчас департамент транспорта прорабатывает концепцию и ведет поиск инвесторов. Объем вложений в строительство объектов оценивают в 6,6 млрд рублей.

Строительство канатной дороги, которая свяжет Самару и Рождествено, обсуждается с 2000-х годов. В 2014 г. проект, инициированный ассоциацией "Версиво", был внесен перечень стратегических. Тогда он оценивался в 2,2 млрд рублей. Однако инвестор так и не был найден. Хотя желание вложиться изъявляла французская компания Pomagalski (POMA).

Проект "канатки" до Южного города в 2015 году начал продвигать застройщик микрорайона — ГК "Древо". Тогда обозначались сроки строительства — 2018–2019 годы. Причем партнером самарской компании также являлась "POMA". Но дальше утверждения документации по планировке территории и резервировании земель дело не пошло.