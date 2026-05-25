Строительство канатных дорог в Самаре оценили в 6,6 млрд рублей

Мэрия Самары прорабатывает вопросы строительства канатных дорог до Рождествено и Южного города. Информация об этом содержится в обновленном перечне инвестпроектов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о корректировке генерального плана села Лопатино, на территории которого расположен микрорайон Южный город. В документе содержится список объектов, которые планируется построить к 2033 году.

В документе указано, что реализация проектов позволит улучшить доступность населенных пунктов при отсутствии полномасштабного использования традиционной улично-дорожной сети. Сейчас департамент транспорта прорабатывает концепцию и ведет поиск инвесторов. Объем вложений в строительство объектов оценивают в 6,6 млрд рублей.

Строительство канатной дороги, которая свяжет Самару и Рождествено, обсуждается с 2000-х годов. В 2014 г. проект, инициированный ассоциацией "Версиво", был внесен перечень стратегических. Тогда он оценивался в 2,2 млрд рублей. Однако инвестор так и не был найден. Хотя желание вложиться изъявляла французская компания Pomagalski (POMA). 

Проект "канатки" до Южного города в 2015 году начал продвигать застройщик микрорайона — ГК "Древо". Тогда обозначались сроки строительства — 2018–2019 годы. Причем партнером самарской компании также являлась "POMA". Но дальше утверждения документации по планировке территории и резервировании земель дело не пошло.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

