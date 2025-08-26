16+
Инвестиции Экономическая политика

Общий объем инвестиций резидентов промпарка "Чапаевск" превысил 14,5 млрд рублей

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк с рабочим визитом посетил индустриальный парк "Чапаевск".

Это территория, оснащенная всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов. Общая площадь парка составляет 192,64 гектара. Сегодня здесь развиваются семь компаний, которые уже инвестировали свыше 14,5 млрд руб. и создали здесь почти 3 тыс. новых рабочих мест.

Повышение инвестиционной активности в регионе и создание комфортного инвестклимата — задача, обозначенная губернатором Вячеславом Федорищевым. "Партнерские отношения позволяют открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей", — отмечал ранее глава региона.

Глава минэкономразвития оценил ход развития завода сухих строительных смесей "Кнауф". Решение о создании производства немецкой компании в Самарской области было принято в 2013 году. Открытие филиала состоялось в октябре 2018 года.

Предприятие производит смеси на гипсовой основе и грунтовочные составы. Для этого предприятие использует гипс из собственного карьера в Безенчукском районе. Общий объем инвестиций в строительство объекта, инфраструктуру и оборудование уже превысили 1,9 млрд рублей. На заводе создано 34 рабочих места.

Еще одной точкой рабочего визита в Чапаевск стал завод "Энергобетон". Здесь выпускают продукцию, предназначенную для объектов строительства в сфере энергетики. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить 43 тыс. тонн технологической продукции и 73 тыс. тонн товарного бетона. На предприятии работают 92 человека. Общий объем инвестиций в проект превышает 1,3 млрд. рублей.

"Мы регулярно выезжаем на предприятия, чтобы пообщаться с инвесторами, оценить ход реализации их проектов, планов развития в регионе, узнать их потребности, обсудить направления, в которых необходима поддержка, — перечислил Павел Финк. — Предприятия, которые мы сегодня посетили, уверенно развиваются. У них есть стабильный спрос на продукцию, планы по расширению, и это значит, что локация и условия, которые мы создаем на специальных инвестплощадках, подобраны оптимальным образом".

Сегодня на территории региона сеть государственных парков насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск" и "Самара", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино".

"Правительством региона во главе с губернатором большое внимание уделяется развитию и повышению качества инвестиционной среды. Поэтому продолжим активно работать с бизнесом, внедряя инструменты, которые будут способствовать росту объемов инвестиций и объемов производства", — добавил Павел Финк.

Сопровождением резидентов индустриальных и логистических парков Самарской области занимается управляющая компания АО "ПромПарки".

"Для компаний, реализующих свои проекты на наших площадках, предусмотрен ряд преференций и налоговых льгот. Компании, ставшие резидентами промпарка "Чапаевск", также получают преференции, предусмотренные режимом территории опережающего развития — этот статус Чапаевск получил в 2019 году", — отметил генеральный директор АО "ПромПарки" Сергей Евсеев.

Для взаимодействия с инвесторами по принципу "одного окна" в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Оно оказывает комплексные услуги инвесторам — от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой государственной поддержки.

Повышение инвестиционной активности в регионе — одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

