Мэрия Самары опубликовала актуализированный перечень планируемых и реализуемых инвестиционных проектов. Один из них предусматривает строительство нового ресторана быстрого питания "Вкусно — и точка".

Согласно документу, разместить объект планируют на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза. Объем инвестиций в строительство оценивается в 270 млн рублей.

Сроки реализации проекта не указаны. Для начала работ требуется изменение вида разрешенного использования земельного участка. Как правило, эта процедура проходит через общественные обсуждения. То есть у горожан будет возможность оценить проект.

Стоит отметить, что один из ресторанов "Вкусно — и точка" находится буквально в квартале от выбранного места — в ТРК "Аврора молл".