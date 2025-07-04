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Инвестиции Экономическая политика

Новый резидент "Преображенки" построит производство комплектующих для электрооборудования

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В индустриальном парке "Преображенка" появится новое производство. Компания-инвестор намерена наладить здесь выпуск комплектующих для электрического оборудования, применяемого в разных отраслях промышленности. Уже подписано соответствующее соглашение. Общий объем инвестиций в проект нового резидента составит более 1 млрд рублей. Инвестор планирует создать 200 рабочих мест.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Привлечение частных инвесторов в регион — приоритетная задача, обозначенная губернатором Вячеславом Федорищевым. "Максимальный упор сделали на привлечение инвестиций. Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей", — отмечал ранее глава региона.

Сегодня сеть государственных парков насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск" и "Самара", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". "Инвесторы проявляют высокий интерес к площадкам индустриальных и логистических парков и к условиям, которые здесь созданы. Это готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортная инфраструктура, налоговые льготы и постоянное сопровождение управляющей компании", — перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться можно по телефону 8 (800)505-90-36.

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