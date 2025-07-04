Новый резидент "Преображенки" построит производство комплектующих для электрооборудования

В индустриальном парке "Преображенка" появится новое производство. Компания-инвестор намерена наладить здесь выпуск комплектующих для электрического оборудования, применяемого в разных отраслях промышленности. Уже подписано соответствующее соглашение. Общий объем инвестиций в проект нового резидента составит более 1 млрд рублей. Инвестор планирует создать 200 рабочих мест.
Привлечение частных инвесторов в регион — приоритетная задача, обозначенная губернатором Вячеславом Федорищевым. "Максимальный упор сделали на привлечение инвестиций. Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей", — отмечал ранее глава региона.
Сегодня сеть государственных парков насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск" и "Самара", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". "Инвесторы проявляют высокий интерес к площадкам индустриальных и логистических парков и к условиям, которые здесь созданы. Это готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортная инфраструктура, налоговые льготы и постоянное сопровождение управляющей компании", — перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться можно по телефону 8 (800)505-90-36.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана