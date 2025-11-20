16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Волжским термам" выделят еще один участок под вторую очередь комплекса с аквапарком В Самаре выставили на продажу реальное училище и дом Сурошникова В Самарской области предлагают построить два новых завода У замка и на Кашпире: в Самарской области предлагают четыре участка под глэмпинги Около "Самара Арены" построят вторую очередь госпиталя "Мать и дитя-ИДК"

Инвестиции Экономическая политика

"Волжским термам" выделят еще один участок под вторую очередь комплекса с аквапарком

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрии Новокуйбышевска рекомендовано предоставить ООО "Волжские термы" в аренду без торгов земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. метров на ул. Суворова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: nspd.gov.ru

 Согласно документу, земельный участок предназначен для реализации масштабного инвестиционного проекта "Центр здоровья и отдыха "Волжскис термы" 1-й и 2-й этапы в Новокуйбышевск. Под него также выделен соседний участок площадью 4,4 тыс. кв. метров.

"Волжские термы" — акватермальный комплекс на ул. Суворова в Новокуйбышевске. Работает с 2021 года. Строительство второй очереди комплекса уже ведется. Предусмотрено создание дополнительной озелененной территории с бассейнами, водными аттракционами, пляжной зоной с шезлонгами и зонтами, а также детским игровым комплексом.

Владеет "Волжскими термами" бизнесмен Виталий Неменов. На его счету также создание крупнейшей региональной сети магазинов бытовой химии и косметики "Семь+Я". Также предприниматель планирует строительство акватермального комплекса в Самаре, в Сокольих горах. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30