"Волжским термам" выделят еще один участок под вторую очередь комплекса с аквапарком

Мэрии Новокуйбышевска рекомендовано предоставить ООО "Волжские термы" в аренду без торгов земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. метров на ул. Суворова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вячеслав Федорищев.
Согласно документу, земельный участок предназначен для реализации масштабного инвестиционного проекта "Центр здоровья и отдыха "Волжскис термы" 1-й и 2-й этапы в Новокуйбышевск. Под него также выделен соседний участок площадью 4,4 тыс. кв. метров.
"Волжские термы" — акватермальный комплекс на ул. Суворова в Новокуйбышевске. Работает с 2021 года. Строительство второй очереди комплекса уже ведется. Предусмотрено создание дополнительной озелененной территории с бассейнами, водными аттракционами, пляжной зоной с шезлонгами и зонтами, а также детским игровым комплексом.
Владеет "Волжскими термами" бизнесмен Виталий Неменов. На его счету также создание крупнейшей региональной сети магазинов бытовой химии и косметики "Семь+Я". Также предприниматель планирует строительство акватермального комплекса в Самаре, в Сокольих горах.
