На подъездной дороге к Оренбургу продлили ограничение движения

В Самарской области продлили ограничение движения для всех видов транспорта на подъездной дороге к Оренбургу.

Из-за сильной метели перекрыт участок 98 — 129 км.

Ограничение будет действовать до 10:00 5 января, но может быть продлено еще, если погода не улучшится.

На остальных трассах в Самарской области на данный момент ограничений нет.