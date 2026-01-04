На подъездной дороге к Оренбургу продлили ограничение движения

В Самарской области продлили ограничение движения для всех видов транспорта на подъездной дороге к Оренбургу.
Из-за сильной метели перекрыт участок 98 — 129 км.
Ограничение будет действовать до 10:00 5 января, но может быть продлено еще, если погода не улучшится.
На остальных трассах в Самарской области на данный момент ограничений нет.
