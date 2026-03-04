Жителям 115 домов Тольятти стали доступны онлайн-сервисы "ЭнергосбыТ Плюс"

В начале марта 2026 года жители 115 многоквартирных жилых домов Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду (для Автозаводского района также холодное водоснабжение и водоотведение) от "ЭнергосбыТ Плюс". Клиентам станут доступны все дистанционные сервисы компании — от многоканального контактного центра до современного личного кабинета, который позволяет решить большинство вопросов, не обращаясь в офис обслуживания.
Прежде расчёт платы за коммунальные услуги жителей этих домов производили через ЕРЦ города Тольятти. Переход на обслуживание специалистами "ЭнергосбыТ Плюс" не повлияет на порядок начисления ежемесячных платежей.
"Единственное изменение для горожан — это смена номера лицевого счета. Тем клиентам, у кого подключен автоплатёж в сервисах банка, необходимо будет скорректировать услугу", — обратила внимание руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Энергетики также напоминают, что теперь клиентам необходимо передавать показания приборов учёта с 15 по 25 число любым из следующих способов:
— через личный кабинет клиента https://lkm.esplus.ru/auth/;
— на сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" без регистрации https://samara.esplus.ru/service/post/;
— через чат-бот "Светлана. ЭнергосбыТ Плюс" (доступно в Telegram, ВКонтакте);
— по единому круглосуточному телефону для передачи показаний: +7 (8482) 37-93-75;
— другими способами, указанными на сайте компании.
Все возникающие вопросы, а также необходимые подтверждающие документы можно направить:
— через личный кабинет, пройдя простую процедуру регистрации (https://lkm.esplus.ru)
— через форму обратной связи на сайте samara.esplus.ru/feedback/
— через электронный почтовый ящик samara@esplus.ru
— через Контакт-центр (режим работы: пн-вс 07:00–19:00) по телефону 8 (8482) 24-92-55
— обратившись в офис обслуживания по адресам в г. Тольятти: ул. Горького, 36, ул. Дзержинского, 18а.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?