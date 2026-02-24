Слесарь ТО ВД(К)ГО "Газпром газораспределение Самара": на что обратить внимание при визите специалиста

Проверка исправности и надежности газовых приборов в квартирах жителей многоквартирных домов и в индивидуальных домовладениях проводится не реже одного раза в год. Специалист газораспределительной компании проверяет исправность газоиспользующего оборудования, герметичность труб и соединений, проводит инструктаж по безопасному использованию газа. Минимальный перечень работ по ТО ВД(К)ГО утвержден постановлением правительства РФ от 14.05.2013 N 410.

Техническое обслуживание ВД(К)ГО в зоне "Газпром газораспределение Самара" (ГРО) выполняется по утвержденным графикам, которые размещены на сайте компании. Перед визитом газовики заранее размещают объявления на информационных досках и оповещают управляющую компанию.

К сожалению, нередко мошенники выдают себя за работников газовых служб. Если в доме есть газ, нужно быть готовым к плановому визиту сотрудника ГРО и знать, какая компания обслуживает ваш адрес.

В целях предупреждения незаконных действий и обеспечения безопасности граждан "Газпром газораспределение Самара" напоминает о ключевых отличиях официального сотрудника компании:

Впуская в дом газовика, обязательно удостоверьтесь, из какой он компании. Сотрудник "Газпром газораспределение Самара" будет в фирменной синей корпоративной форме с логотипом и бейджем. Специалист предъявит удостоверение с фотографией, печатью и подписью руководителя организации. Сотрудник не реализует товары и не принимает оплату наличными. Оплата за выполненные работы производится по квитанции одновременно с расчетами за газ либо сразу после проведения работ через терминал для приема безналичных платежей с выдачей чека.

Уважаемые абоненты: будьте бдительны. При любых сомнениях рекомендуем незамедлительно обращаться по телефонам, указанным в квитанции на ТО ВД(К)ГО, или по номерам компании, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание.