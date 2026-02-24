Слесарь ТО ВД(К)ГО "Газпром газораспределение Самара": на что обратить внимание при визите специалиста

Проверка исправности и надежности газовых приборов в квартирах жителей многоквартирных домов и в индивидуальных домовладениях проводится не реже одного раза в год. Специалист газораспределительной компании проверяет исправность газоиспользующего оборудования, герметичность труб и соединений, проводит инструктаж по безопасному использованию газа. Минимальный перечень работ по ТО ВД(К)ГО утвержден постановлением правительства РФ от 14.05.2013 N 410.
Техническое обслуживание ВД(К)ГО в зоне "Газпром газораспределение Самара" (ГРО) выполняется по утвержденным графикам, которые размещены на сайте компании. Перед визитом газовики заранее размещают объявления на информационных досках и оповещают управляющую компанию.
К сожалению, нередко мошенники выдают себя за работников газовых служб. Если в доме есть газ, нужно быть готовым к плановому визиту сотрудника ГРО и знать, какая компания обслуживает ваш адрес.
В целях предупреждения незаконных действий и обеспечения безопасности граждан "Газпром газораспределение Самара" напоминает о ключевых отличиях официального сотрудника компании:
- Впуская в дом газовика, обязательно удостоверьтесь, из какой он компании. Сотрудник "Газпром газораспределение Самара" будет в фирменной синей корпоративной форме с логотипом и бейджем.
- Специалист предъявит удостоверение с фотографией, печатью и подписью руководителя организации.
- Сотрудник не реализует товары и не принимает оплату наличными. Оплата за выполненные работы производится по квитанции одновременно с расчетами за газ либо сразу после проведения работ через терминал для приема безналичных платежей с выдачей чека.
Уважаемые абоненты: будьте бдительны. При любых сомнениях рекомендуем незамедлительно обращаться по телефонам, указанным в квитанции на ТО ВД(К)ГО, или по номерам компании, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?