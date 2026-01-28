В "РКС-Самара" объяснили рост износа водопроводов до 90%

В "РКС-Самара" прокомментировали данные об износе водопровода в Самаре на 90,28%, которые СМИ вынесли из поста компании о научных разработках.
В компании заявляют, что никогда не скрывали этих цифр. Рост же показателя износа (в 2012 г. он составлял 80%) объясняют приемом на баланс бесхозных сетей и некорректностью анализа, проводившегося при приемке в аренду сетей "Самараводоканала" в 2013 году.
Приводим комментарий "РКС-Самара" полностью:
"Вызывает искреннее удивление интерпретация информации, размещенная в научном журнале. Более того, основные цифры совсем недавно были опубликованы в группе "ВКонтакте" кафедры водоснабжения и водоотведения СамГТУ - и никого не заинтересовали.
Представители "РКС-Самара" никогда не скрывали данных об износе сетей, регулярно их озвучивают в публичных отчетах. Ежегодно компания перекладывает и обновляет 10-15 км сетей, строит новые водоводы, коллекторы, модернизирует действующие объекты. На статистику влияет прием на обслуживание сетей с бОльшим износом (так называемый бесхоз). Кроме того, цифры, приведенные в статье, датированы концом 2024 года. Вся эта информация регулярно публикуется в пресс-релизах компании, в годовых публичных отчетах, она есть на всех информационных ресурсах компании.
Дополнительно можем сообщить, что статистика, которая была официально представлена в 2012 году МП "Самараводоканал", существенно отличалась от анализа, проведенного "РКС-Самара" по результатам технического мониторинга уже после начала работы.
Ежегодно предприятие публикует все данные о своей работе, приглашает на публичный отчет журналистов, но уважаемые работники СМИ и блогеры не откликаются на эти приглашения и обращают внимание только на отдельные факты, предпочитая их интерпретировать в силу своего личного опыта, не видя ситуации в целом и игнорируя другие данные. Например, журналисты и блогеры предпочитают обходить стороной цифры, подтверждающие большие объемы работы, перекладок, улучшений, проведенных предприятием.
В последнем материале опубликовано несколько фактов и цифр, подтверждающих постоянную и эффективную работу компании (объемы перекладок и размеры инвестиционных вложений), но в СМИ и пабликах выходит только одна цифра - износ сетей. Все это искажает реальное положение дел".
