Самарские газовики рассказали о новом изменении стоимости техобслуживания

С 1 марта 2025 г. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ внесены изменения в методику расчета платы за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. В СВГК пояснили, как в связи с этим изменятся тарифы.
Новая редакция методики предусматривает снижение трудозатрат на обслуживание газовых котлов, двухкратное снижение транспортных коэффициентов на переезды специалистов вне населенных пунктов, выделение отдельной расценки на инструктаж потребителей газа, учет в расчете тарифов показателя инфляции.
В результате применения новых методических требований стоимость услуг СВГК по техобслуживанию комплекса оборудования, включающего в себя котел с электронной платой, с 1 марта 2025 г. сократится более чем на 40% по сравнению с 2024 годом.
"Например, обслуживание набора из газового котла мощностью до 30 киловатт с электронной платой, четырехконфорочной газовой плиты, газовой внутриквартирной разводки и счетчика газа станет дешевле примерно на 1500 рублей в год", - поясняют в компании.
Однако по части оборудования стоимость ТО возрастет на 1-7% в связи "с объективным ростом затрат по сравнению с 2024 годом, в том числе под влиянием инфляции".
Так, годовая плата за техобслуживание комплекта из четырехконфорочной газовой плиты, водогрейной колонки, счетчика и газовой разводки в зоне СВГК вырастет на 7,7 руб в месяц или на 5%. Для тех же, у кого в квартире только газовая плита и внутриквартирный газопровод, техническое обслуживание подорожает в 2025 г. примерно на 11,5 рубля в месяц.
Напомним, в 2024 г. произошел резкий рост тарифов на обслуживание газового оборудования. Это было связано с изменением федерального законодательства, где прописали норму - обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен. После этого газораспределительные компании повысили тарифы. Новая стоимость услуг вызвала вопросы у жителей и властей региона. Поэтому была инициирована проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.