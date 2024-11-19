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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарских газовиков обязали снизить тарифы на техобслуживание ВДГО

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предписания компаниям "Самарагаз", "СВГК", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ". Организации обязали установить провести перерасчет тарифов на обслуживание газового оборудования для потребителей.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Напомним, 1 сентября 2023 г. вступили в силу изменения в федеральное законодательство (федеральный закон от 18.03.2023 № 71-ФЗ). Согласно новым правилам, обслуживать газовое оборудование в домах и квартирах имеет право только та организация, которая транспортирует газ до места подключения. Такое решение призвано повысить ответственность компаний за содержание газовой инфраструктуры и снизить количество происшествий, связанных с неисправностью оборудования.

После принятия изменений в законодательство газораспределительные организации установили расценки на виды работ, которые их обязали проводить. Но стоимость услуг вызвала вопросы у жителей и властей региона. Поэтому была инициирована проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний.

По итогам расследования комиссия ФАС пришла к выводу, что "Самарагаз", "СВГК", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ" завысили тарифы и допустили несколько нарушений — почитайте о них подробно.

Компаниям выдали предписания. Теперь они обязаны:

  • установить экономически обоснованные тарифы и довести информацию о ценах до населения;
  • произвести перерасчет за оказанные услуги;
  • разработать документацию, регламентирующую выполнение технологических операций, входящих в состав работ по техобслуживанию газового оборудования.

"Самарагаз" и "СВГК" также получили предупреждение о недопустимости уклонения от заключения договоров на техобслуживание общедомового газового оборудования с управляющими компаниями.

В "Газпром газораспределение Самара" ранее комментировали, что не выставила ни одной квитанции за ТО ВДГО на оплату населению и сделает это только после урегулирования тарифов. О приостановке рассылки счетов сообщала и "СВГК".

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