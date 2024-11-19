Самарских газовиков обязали снизить тарифы на техобслуживание ВДГО

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предписания компаниям "Самарагаз", "СВГК", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ". Организации обязали установить провести перерасчет тарифов на обслуживание газового оборудования для потребителей.
Напомним, 1 сентября 2023 г. вступили в силу изменения в федеральное законодательство (федеральный закон от 18.03.2023 № 71-ФЗ). Согласно новым правилам, обслуживать газовое оборудование в домах и квартирах имеет право только та организация, которая транспортирует газ до места подключения. Такое решение призвано повысить ответственность компаний за содержание газовой инфраструктуры и снизить количество происшествий, связанных с неисправностью оборудования.
После принятия изменений в законодательство газораспределительные организации установили расценки на виды работ, которые их обязали проводить. Но стоимость услуг вызвала вопросы у жителей и властей региона. Поэтому была инициирована проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний.
По итогам расследования комиссия ФАС пришла к выводу, что "Самарагаз", "СВГК", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ" завысили тарифы и допустили несколько нарушений — почитайте о них подробно.
Компаниям выдали предписания. Теперь они обязаны:
- установить экономически обоснованные тарифы и довести информацию о ценах до населения;
- произвести перерасчет за оказанные услуги;
- разработать документацию, регламентирующую выполнение технологических операций, входящих в состав работ по техобслуживанию газового оборудования.
"Самарагаз" и "СВГК" также получили предупреждение о недопустимости уклонения от заключения договоров на техобслуживание общедомового газового оборудования с управляющими компаниями.
В "Газпром газораспределение Самара" ранее комментировали, что не выставила ни одной квитанции за ТО ВДГО на оплату населению и сделает это только после урегулирования тарифов. О приостановке рассылки счетов сообщала и "СВГК".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?