16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За кулисами "Театральной": как строится новая станция самарского метро Власти заявились в банкротство "ЭкоСтройРесурса" с требованием на 2,8 млрд рублей Власти предложили самарским АЗС ограничить наценку на бензин Довели до разрушения: схема приватизации детского лагеря в Студеном овраге В Самарской области определили лучший женский проект программы "Мама-предприниматель"

Государство и Бизнес Экономическая политика

Региональный бизнес вошел в топ-10 по объему кредитов под "зонтичные" поручительства

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 348
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область вошла в десятку регионов России по объему средств, привлеченных малым и средним бизнесом с помощью "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. С момента запуска механизма в 2021 г. предприятия Самарской области привлекли более 32,6 млрд рублей. По этому показателю регион занял седьмое место.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Механизм "зонтичных" поручительств реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Программа распространяется на малый и средний бизнес, которому необходимы вливания под развитие производства или закупку оборудования. "Зонтичные" поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд руб. при сроке кредитования до 10 лет.  

"Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерации. Это в том числе продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, "зонтичные" поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться, запускать новые проекты, а значит создавать рабочие места для жителей губернии", - акцентировал Павел Финк, заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

В целом предприниматели страны с 2021 г. при помощи "зонтичных" поручительств смогли привлечь около 1,4 трлн руб. заемного финансирования для обеспечения стабильной работы предприятий, расширения производств, создания новых продуктов и технологий.

Наибольший объем средств пришелся на обрабатывающую промышленность - около четверти от общего финансирования. Поддержку также привлекают компании в сфере инфраструктурного строительства, транспортировки и хранения, сельского хозяйства рублей, научно-технической деятельности.

Средний размер полученного финансирования под "зонт" за весь период действия механизма составил более 10 млн руб., а максимальная сумма по одному договору достигала почти 1,6 млрд рублей.

В Самарской области партнером Корпорации МСП служит Гарантийный фонд. Институт развития располагается в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: ул. Фрунзе, 14б, оф. 508. Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1