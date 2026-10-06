Региональный бизнес вошел в топ-10 по объему кредитов под "зонтичные" поручительства

Самарская область вошла в десятку регионов России по объему средств, привлеченных малым и средним бизнесом с помощью "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. С момента запуска механизма в 2021 г. предприятия Самарской области привлекли более 32,6 млрд рублей. По этому показателю регион занял седьмое место.

Механизм "зонтичных" поручительств реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Программа распространяется на малый и средний бизнес, которому необходимы вливания под развитие производства или закупку оборудования. "Зонтичные" поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд руб. при сроке кредитования до 10 лет.

"Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерации. Это в том числе продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, "зонтичные" поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться, запускать новые проекты, а значит создавать рабочие места для жителей губернии", - акцентировал Павел Финк, заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

В целом предприниматели страны с 2021 г. при помощи "зонтичных" поручительств смогли привлечь около 1,4 трлн руб. заемного финансирования для обеспечения стабильной работы предприятий, расширения производств, создания новых продуктов и технологий.

Наибольший объем средств пришелся на обрабатывающую промышленность - около четверти от общего финансирования. Поддержку также привлекают компании в сфере инфраструктурного строительства, транспортировки и хранения, сельского хозяйства рублей, научно-технической деятельности.

Средний размер полученного финансирования под "зонт" за весь период действия механизма составил более 10 млн руб., а максимальная сумма по одному договору достигала почти 1,6 млрд рублей.

В Самарской области партнером Корпорации МСП служит Гарантийный фонд. Институт развития располагается в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: ул. Фрунзе, 14б, оф. 508. Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.