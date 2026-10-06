Региональный бизнес вошел в топ-10 по объему кредитов под "зонтичные" поручительства

Самарская область вошла в десятку регионов России по объему средств, привлеченных малым и средним бизнесом с помощью "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. С момента запуска механизма в 2021 г. предприятия Самарской области привлекли более 32,6 млрд рублей. По этому показателю регион занял седьмое место.
Механизм "зонтичных" поручительств реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Программа распространяется на малый и средний бизнес, которому необходимы вливания под развитие производства или закупку оборудования. "Зонтичные" поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд руб. при сроке кредитования до 10 лет.
"Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерации. Это в том числе продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, "зонтичные" поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться, запускать новые проекты, а значит создавать рабочие места для жителей губернии", - акцентировал Павел Финк, заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области.
В целом предприниматели страны с 2021 г. при помощи "зонтичных" поручительств смогли привлечь около 1,4 трлн руб. заемного финансирования для обеспечения стабильной работы предприятий, расширения производств, создания новых продуктов и технологий.
Наибольший объем средств пришелся на обрабатывающую промышленность - около четверти от общего финансирования. Поддержку также привлекают компании в сфере инфраструктурного строительства, транспортировки и хранения, сельского хозяйства рублей, научно-технической деятельности.
Средний размер полученного финансирования под "зонт" за весь период действия механизма составил более 10 млн руб., а максимальная сумма по одному договору достигала почти 1,6 млрд рублей.
В Самарской области партнером Корпорации МСП служит Гарантийный фонд. Институт развития располагается в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: ул. Фрунзе, 14б, оф. 508. Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?