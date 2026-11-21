Полузащитник воронежского "Факела" Алексей Сутормин прокомментировал победу над тольяттинским "Акроном" со счётом 2:0 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Футболист назвал результат важным для своей команды, выразил поддержку получившему тяжёлую травму Александру Кокшарову и оценил итоги первой части сезона.
— Какие эмоции после победы над "Акроном"?
— Во-первых, хорошо, что выиграли. Это очень важная победа, я думаю, для нас. К сожалению, нужно слова поддержки сказать Сане (Александру Кокшарову, получившему тяжелую травму. — Прим. ред.). А в целом, как я говорю, важная победа. Уже надо забывать о ней: впереди осталось не так много игр. Надеюсь, что они сложатся.
— "Акрон" — ваш прямой конкурент. Можно сказать, что эта игра была за шесть очков?
— Не очень. Понятно, что где-то за шесть очков, но, опять же, они сейчас пока выше. Эта победа позволила нам чуть-чуть подняться к ним и далеко их не отпустить. Такая была наша задача, мы ее выполнили. Двигаемся дальше.
— Насколько удивительно, что "Факел" в этом сезоне одержал обе свои победы именно в Самаре, на поле "Солидарность Самара Арены"?
— Не знаю. Понятно, что в целом во многих матчах дома мы были близки к победе. Где-то не хватало, где-то была наша вина. Хорошо, что так сложилась встреча с самарскими коллегами сейчас. Наша задача — выигрывать везде, каждый матч. Понятно, что в этом году хочется порадовать болельщиков.
— В обоих победных матчах в Самаре "Факел" забивал по два мяча. Как оцените эти игры с точки зрения качества?
— Понятно, что это были разные игры. Здесь соперник больше владел мячом, но у нас были стандарты, подходы. В принципе, у "Акрона" тоже были моменты до этого, но мы их не реализовали. Хорошо, что забили еще до перерыва.
В целом потом, конечно, соперник мог забивать, но хорошо, что мы реализовали свои моменты и спокойно довели матч до победы.
— Какое резюме можете подвести по итогам первого круга для "Факела"?
— Все в наших силах, в наших головах. Надо понимать, что нам все по силам. Те задачи, которые перед нами стоят, вполне решаемые. Мы можем это сделать и должны это сделать. Нужно идти и выполнять поставленные задачи. Осталось 15 игр. Посмотрим, что будет после 2026 года.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.