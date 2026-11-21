Полузащитник воронежского "Факела" Алексей Сутормин прокомментировал победу над тольяттинским "Акроном" со счётом 2:0 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Футболист назвал результат важным для своей команды, выразил поддержку получившему тяжёлую травму Александру Кокшарову и оценил итоги первой части сезона.

— Какие эмоции после победы над "Акроном"?

— Во-первых, хорошо, что выиграли. Это очень важная победа, я думаю, для нас. К сожалению, нужно слова поддержки сказать Сане (Александру Кокшарову, получившему тяжелую травму. — Прим. ред.). А в целом, как я говорю, важная победа. Уже надо забывать о ней: впереди осталось не так много игр. Надеюсь, что они сложатся.

— "Акрон" — ваш прямой конкурент. Можно сказать, что эта игра была за шесть очков?

— Не очень. Понятно, что где-то за шесть очков, но, опять же, они сейчас пока выше. Эта победа позволила нам чуть-чуть подняться к ним и далеко их не отпустить. Такая была наша задача, мы ее выполнили. Двигаемся дальше.

— Насколько удивительно, что "Факел" в этом сезоне одержал обе свои победы именно в Самаре, на поле "Солидарность Самара Арены"?

— Не знаю. Понятно, что в целом во многих матчах дома мы были близки к победе. Где-то не хватало, где-то была наша вина. Хорошо, что так сложилась встреча с самарскими коллегами сейчас. Наша задача — выигрывать везде, каждый матч. Понятно, что в этом году хочется порадовать болельщиков.

— В обоих победных матчах в Самаре "Факел" забивал по два мяча. Как оцените эти игры с точки зрения качества?

— Понятно, что это были разные игры. Здесь соперник больше владел мячом, но у нас были стандарты, подходы. В принципе, у "Акрона" тоже были моменты до этого, но мы их не реализовали. Хорошо, что забили еще до перерыва.

В целом потом, конечно, соперник мог забивать, но хорошо, что мы реализовали свои моменты и спокойно довели матч до победы.

— Какое резюме можете подвести по итогам первого круга для "Факела"?

— Все в наших силах, в наших головах. Надо понимать, что нам все по силам. Те задачи, которые перед нами стоят, вполне решаемые. Мы можем это сделать и должны это сделать. Нужно идти и выполнять поставленные задачи. Осталось 15 игр. Посмотрим, что будет после 2026 года.