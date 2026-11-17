Футбольный клуб "Акрон" принял решение о реорганизации спортивной вертикали: "Акрон-2", выступавший во Второй лиге Б, не будет заявлен на следующий сезон. Генеральный директор тольяттинского клуба Константин Клюшев провел онлайн-встречу с представителями СМИ и подробно рассказал о причинах этого шага, о дальнейших планах по развитию молодых футболистов и изменениях в системе их подготовки. По словам руководителя, главная задача реорганизации - повысить эффективность спортивной структуры и создать перспективным игрокам более подходящие условия для прогресса.

Почему клуб решил отказаться от второй команды

Одним из основных факторов, повлиявших на решение, стала оценка спортивной эффективности "Акрона-2". В клубе пришли к выводу, что участие во Второй лиге Б не обеспечивает молодым футболистам необходимого уровня развития и не становится достаточно эффективным промежуточным этапом на пути в основную команду.

Клюшев подчеркнул, что вторая команда изначально рассматривалась прежде всего как инструмент подготовки игроков для главной команды, выступающей в Российской Премьер-Лиге. Однако на протяжении нынешнего сезона руководство наблюдало, что переход футболистов из "двойки" в основу дается им достаточно тяжело.

- Основная задача второй команды - быть на достаточном конкурентном уровне, чтобы футболисты могли перейти в основную команду, в команду Российской Премьер-Лиги. В течение этого сезона мы уже наблюдали, насколько тяжело ребятам дается этот переход. Мы понимаем, что сегодня нет достаточного количества футболистов, чтобы одинаково хорошо и конкурентно содержать и вторую, и молодежную команды, - пояснил генеральный директор.

В результате "Акрон" решил сосредоточить ресурсы на молодежной команде. Согласно оценке руководства, уровень сопротивления и конкуренции в молодежном первенстве заметно вырос и уже не сильно уступает тому, с которым футболисты сталкиваются во Второй лиге Б. В частности, молодые игроки получают возможность встречаться с командами академий "Краснодара", "Спартака" и ЦСКА.

При этом в клубе признают, что между молодежным футболом и уровнем РПЛ имеется существенная разница. Однако руководство считает, что Вторая лига Б не обеспечивает необходимого промежуточного этапа для ее преодоления.

- Если бы вторая команда находилась где-то посередине между молодежным первенством и первой командой, то вопросов не было бы. Но мы пришли к выводу, что это небольшой шажочек к продвижению в основную команду. По этой причине поняли, что тратить имеющиеся ресурсы - время, деньги, компетенции тренерского штаба - на вторую команду уровня Второй лиги Б нецелесообразно, - отметил Клюшев.

Решение не связано с финансовыми проблемами

Отдельно генеральный директор опроверг предположения о том, что отказ от "Акрона-2" обусловлен финансовыми трудностями или нестабильностью финансирования. По его словам, клуб продолжает своевременно выполнять обязательства, а бюджет на текущий сезон даже превышает показатели предыдущего.

Вместе с тем содержание второй команды требует значительных расходов. По информации, появившейся в СМИ, отказ от участия во Второй лиге Б позволит сэкономить около 110 миллионов рублей. Клюшев подтвердил, что эта сумма близка к действительности и существенна для бюджета тольяттинского клуба.

Он также уточнил, что вопрос о целесообразности существования второй команды обсуждался не менее года. Руководство изучало различные аргументы, сопоставляло преимущества и недостатки такого решения. В итоге внутри клуба пришли к единому мнению.

- Для нашего бюджета это очень высокая сумма. Мы с разных сторон искали все плюсы и минусы, изучали разные аспекты. Это решение далось непросто. Я до последнего верил, что мы найдем аргументы в пользу сохранения второй команды. Но решение было достаточно единогласно озвучено, и у нас не осталось внутренних аргументов для того, чтобы принять какое-то другое", - рассказал Клюшев.

Руководитель также объяснил, почему клуб не рассматривает возможности сохранить "двойку", отказавшись от подписания нескольких футболистов основной команды. По его словам, игроки, которых можно было бы привести в качестве примера такой экономии, уже входят в стартовый состав основы. Если бы вторая команда регулярно выпускала футболистов сопоставимого потенциала, вопрос о ее сохранении стоял бы иначе. Однако анализ перспектив на несколько ближайших лет показал, что такого количества игроков сейчас нет.

Что ждет футболистов "Акрона-2"

После прекращения выступлений во Второй лиге Б судьба игроков будет определяться индивидуально. Часть футболистов получит возможность продолжить развитие в молодежной команде, некоторые могут перейти в другие клубы, а наиболее перспективные - попробовать закрепиться в первой команде.

В первую очередь изменения затронут более возрастных игроков, которым не удалось закрепиться в основе. При этом футболисты 2008 года рождения и младше, как ожидается, будут привлекаться к молодежной команде, а также получат возможность участвовать в тренировочном процессе и сборах главной команды. Если они смогут проявить себя на необходимом уровне, клуб готов оставить их в обойме основы и привлекать к матчам.

Для части игроков руководство намерено организовать аренды в другие команды. По словам Клюшева, клуб уже видит интерес со стороны потенциальных партнеров и проводит переговоры. При этом ключевым критерием выбора станет не просто возможность трудоустройства футболиста, а гарантированная игровая практика и индивидуальное внимание к его развитию.

- Это ключевой критерий - игровое время наших футболистов. Неинтересно ни клубу, ни самому игроку, если он просто окажется в команде, будет сидеть на скамейке и терять время. Мы насчитали порядка шести футболистов, которые нам интересны с точки зрения дальнейшего развития. Им предстоит найти свои команды, где они будут востребованы. Это могут быть клубы разных лиг, поскольку все шестеро не обязательно смогут подойти одной команде, - сообщил генеральный директор.

Решения по каждому футболисту планируется принять до начала зимнего трансферного окна. Клюшев подчеркнул, что подход будет индивидуальным: одних игроков отправят в аренду, с другими клуб попрощается, а кого-то переведут в молодежную команду.

Контроль за развитием футболистов, которые продолжат карьеру в других клубах, будет осуществлять спортивный директор второй команды, одновременно занимающий должность технического директора. Он сосредоточится на вопросах аренды и будет следить за игровой практикой и прогрессом молодых игроков.

В качестве примера успешной работы такой модели Клюшев привел Вячеслава Бардыбахина. В прошлом сезоне футболист проявил себя в клубе Первой лиги, а сейчас является одним из наиболее стабильных игроков стартового состава "Акрона".

Как изменится работа с молодыми футболистами

Одним из ключевых кадровых решений станет переход главного тренера "Акрона-2" Сергея Вахтеева в тренерский штаб первой команды. Как уточнил Клюшев, специалист будет отвечать за индивидуальную работу с молодыми футболистами и станет связующим звеном между академией, молодежной командой и тренерским штабом Серджана Благоевича.

В обязанности Вахтеева войдет индивидуализация тренировочного процесса. В клубе намерены уделять перспективным игрокам дополнительное время и внимание: помимо занятий в общей группе, им планируют предоставлять дополнительные тренировочные часы и дни.

"Сергей Вахтеев займет роль тренера с фокусом на индивидуальной работе с молодыми футболистами. Он будет проводником между тренерским штабом Срджана Благоевича и академией, которую хорошо знает. Мы изучили лучшие мировые практики и понимаем, что молодым футболистам необходимо уделять дополнительное внимание и больше тренировочного времени. Если возрастному игроку достаточно одного часа занятий в день, то молодым нужно давать больше", - пояснил Клюшев.

При этом клуб не намерен отказываться от развития собственной академии. Напротив, высвободившиеся ресурсы планируется направить на усиление ее работы, в том числе на расширение тренерского штаба молодежных команд. "Акрон" также продолжит приглашать молодых и перспективных футболистов для усиления основной команды.

Клюшев отдельно отметил трансфер Артема Сидоренко, назвав его интересным приобретением с хорошим потенциалом. Кроме того, клуб рассчитывает развивать сотрудничество с командами-партнерами, в том числе выстраивать коммерческие взаимоотношения на основе успешных арендных сделок.

Таким образом, отказ от участия "Акрона-2" во Второй лиге Б в клубе рассматривают не как сворачивание работы с молодыми футболистами, а как изменение подхода к их подготовке. Вместо содержания второй команды руководство намерено сосредоточить усилия на молодежном первенстве, индивидуальном развитии игроков, арендах в подходящие клубы и более тесной интеграции перспективных воспитанников в основную команду.