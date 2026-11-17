Балет А.Глазунова "Раймонда" Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича вскоре обретет профессиональную телеверсию в рамках "Золотого фонда театральных постановок России" - масштабного проекта по созданию крупнейшей коллекции экранизаций спектаклей в высоком качестве.

География съемок включает 14 регионов, охватывая как столичные, так и региональные и национальные театры. 20 ноября съемки состоятся в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича, где в объективе камер окажется постановка балета "Раймонда".

Либретто Ивана Всеволожского (1835-1909) и Мариуса Петипа (1818-1910) в редакции Юрия Бурлаки. Хореография Александра Горского (1871-1924). Постановка и новая хореографическая редакция - Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик - Евгений Хохлов.

"Мы горды тем, что спектакль вошел в коллекцию Золотого фонда театральных постановок России, и рады, что благодаря телеверсии ее увидят больше зрителей. Мы поставили "Раймонду" в год 125-летия ее премьеры в Санкт-Петербурге и 115-летия хореографической версии Александра Горского в Москве. Самое грандиозное музыкальное полотно композитора Александра Глазунова стало самой масштабной на тот момент балетной премьерой нашего театра. Постановка осуществилась во многом благодаря другу нашего театра, петербургскому меценату Вячеславу Адамовичу Заренкову", - рассказал Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра "Шостакович Опера Балет", дирижер-постановщик спектакля.

Юрий Бурлака, постановщик и автор новой хореографической редакции рассказал, что в русском классическом наследии "Раймонда" - самый большой и густонаселенный балет. В такой версии этой постановки нет ни в одном театре мира. Спектакль старались сделать эксклюзивным именно для самарского театра.

Сценарий русско-французской писательницы и журналистки Лидии Пашковой основан на средневековой легенде о девушке, ожидающей из рыцарского похода своего возлюбленного. В балете противопоставлены два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и варварский мир необузданных эмоций Абдерахмана и его свиты. Вторжение дикого, страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки идеализированного Средневековья становится источником драматургического конфликта.

Проект "Золотой фонд театральных постановок России" реализуется компанией "Триколор" совместно с Союзом театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ). Его главная цель - сохранение и популяризация выдающихся достижений отечественного театра.

Старт премьер телеверсий запланирован на декабрь 2026 года на спутниковом канале "Большой эфир" оператора "Триколор". Также постановки будут доступны к просмотру в социальных сетях СТД РФ и "Триколор" и в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ" бесплатно для всех жителей России.

В рамках очередного этапа проекта планируется создать 20 телевизионных версий спектаклей по произведениям классиков русской литературы, сюжетам народов России и шедеврам зарубежной драматургии. Часть спектаклей рассчитана на детскую аудиторию, что позволит познакомить юных зрителей с профессиональным театральным искусством. Проект "Золотой фонд театральных постановок России. Классика на сцене" реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры РФ.

В 2026 году в Российской Федерации отмечают 150-летие Союза театральных деятелей России (СТД РФ). Указ о праздновании юбилея подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Одной из ключевых инициатив в рамках празднования является совместный проект СТД РФ и компании "Триколор" - "Золотой фонд театральных постановок России". Проект, обращаясь к классическим театральным формам, использует современные технологии для их сохранения и продвижения.

Заявочная кампания на включение постановок в проект была открыта для всех театров страны, отбор прошел на региональном и федеральном уровнях. Финальный список опубликован на официальном сайте Союза театральных деятелей России. 36 спектаклей из коллекции "Золотого фонда" уже доступны к просмотру в эфире телеканала "Большой эфир" оператора "Триколор" и в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ".